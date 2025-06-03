https://ria.ru/20250603/bespilotniki-2020586275.html

ПВО вечером и ночью сбила восемь украинских беспилотников

ПВО вечером и ночью сбила восемь украинских беспилотников - РИА Новости, 03.06.2025

ПВО вечером и ночью сбила восемь украинских беспилотников

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников за ночь над Крымом, Курской, Белгородской областями и акваторией РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T07:19:00+03:00

2025-06-03T07:19:00+03:00

2025-06-03T07:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

республика крым

белгородская область

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников за ночь над Крымом, Курской, Белгородской областями и акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны РФ."В период с 20.00 2 июня до 07.00 мск 3 июня т.г. дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА – над территорией Республики Крым, по два БПЛА – над территориями Курской и Белгородской областей и один БПЛА – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250603/genichesk-2020579599.html

россия

республика крым

белгородская область

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россия, республика крым, белгородская область