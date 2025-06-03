https://ria.ru/20250603/bespilotniki-2020574411.html

Осколки БПЛА повредили две подстанции в Запорожской и Херсонской областях

Осколки БПЛА повредили две подстанции в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 03.06.2025

Осколки БПЛА повредили две подстанции в Запорожской и Херсонской областях

Осколками сбитых украинских БПЛА повреждена новая подстанция в Геническом районе Херсонской области и подстанция в Мелитопольском районе Запорожской области,... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T00:25:00+03:00

2025-06-03T00:25:00+03:00

2025-06-03T00:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

запорожская область

владимир сальдо

евгений балицкий

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Осколками сбитых украинских БПЛА повреждена новая подстанция в Геническом районе Херсонской области и подстанция в Мелитопольском районе Запорожской области, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Ранее Сальдо сообщал, что несколько беспилотников сбиты при отражении массированной атаки ударных БПЛА на регион. Позднее журналистам в пресс-службе губернатора Херсонской области сообщили, что более 100 тысяч жителей 150 населенных пунктов Херсонской области остались без электричества из-за аварийного отключения электроснабжения. При этом губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области из-за обстрелов со стороны ВСУ, электроэнергия отсутствует на всей территории региона, объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения."Осколками сбитых беспилотников повреждена новая подстанция в Геническом районе Херсонской области и подстанция в Мелитопольском районе Запорожской области", - написал Сальдо в Telegram-канале.Все критические объекты, по его словам, подключены к резервным источникам питания."На месте работают энергетики и сотрудники МЧС. Возгорание будет ликвидировано в ближайшее время. Специалисты оперативно разрабатывают схему альтернативного включения. Доклады о ситуации получаю в режиме реального времени", - добавил он.

https://ria.ru/20250603/svet-2020574269.html

https://ria.ru/20250603/bespilotnik-2020573859.html

херсонская область

запорожская область

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херсонская область , запорожская область, владимир сальдо, евгений балицкий, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)