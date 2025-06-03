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Осколки БПЛА повредили две подстанции в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 03.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:25 03.06.2025 (обновлено: 00:36 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/bespilotniki-2020574411.html
Осколки БПЛА повредили две подстанции в Запорожской и Херсонской областях
Осколки БПЛА повредили две подстанции в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 03.06.2025
Осколки БПЛА повредили две подстанции в Запорожской и Херсонской областях
Осколками сбитых украинских БПЛА повреждена новая подстанция в Геническом районе Херсонской области и подстанция в Мелитопольском районе Запорожской области,... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T00:25:00+03:00
2025-06-03T00:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
запорожская область
владимир сальдо
евгений балицкий
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Осколками сбитых украинских БПЛА повреждена новая подстанция в Геническом районе Херсонской области и подстанция в Мелитопольском районе Запорожской области, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Ранее Сальдо сообщал, что несколько беспилотников сбиты при отражении массированной атаки ударных БПЛА на регион. Позднее журналистам в пресс-службе губернатора Херсонской области сообщили, что более 100 тысяч жителей 150 населенных пунктов Херсонской области остались без электричества из-за аварийного отключения электроснабжения. При этом губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области из-за обстрелов со стороны ВСУ, электроэнергия отсутствует на всей территории региона, объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения."Осколками сбитых беспилотников повреждена новая подстанция в Геническом районе Херсонской области и подстанция в Мелитопольском районе Запорожской области", - написал Сальдо в Telegram-канале.Все критические объекты, по его словам, подключены к резервным источникам питания."На месте работают энергетики и сотрудники МЧС. Возгорание будет ликвидировано в ближайшее время. Специалисты оперативно разрабатывают схему альтернативного включения. Доклады о ситуации получаю в режиме реального времени", - добавил он.
https://ria.ru/20250603/svet-2020574269.html
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херсонская область , запорожская область, владимир сальдо, евгений балицкий, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Запорожская область, Владимир Сальдо, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Осколки БПЛА повредили две подстанции в Запорожской и Херсонской областях

Сальдо: осколки БПЛА повредили подстанции в Запорожской и Херсонской областях

© Владимир Сальдо/TelegramПоврежденная после попадания осколков БПЛА подстанция в Херсонской области
Поврежденная после попадания осколков БПЛА подстанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Владимир Сальдо/Telegram
Поврежденная после попадания осколков БПЛА подстанция в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Осколками сбитых украинских БПЛА повреждена новая подстанция в Геническом районе Херсонской области и подстанция в Мелитопольском районе Запорожской области, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Ранее Сальдо сообщал, что несколько беспилотников сбиты при отражении массированной атаки ударных БПЛА на регион. Позднее журналистам в пресс-службе губернатора Херсонской области сообщили, что более 100 тысяч жителей 150 населенных пунктов Херсонской области остались без электричества из-за аварийного отключения электроснабжения. При этом губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области из-за обстрелов со стороны ВСУ, электроэнергия отсутствует на всей территории региона, объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения.
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"Осколками сбитых беспилотников повреждена новая подстанция в Геническом районе Херсонской области и подстанция в Мелитопольском районе Запорожской области", - написал Сальдо в Telegram-канале.
Все критические объекты, по его словам, подключены к резервным источникам питания.
"На месте работают энергетики и сотрудники МЧС. Возгорание будет ликвидировано в ближайшее время. Специалисты оперативно разрабатывают схему альтернативного включения. Доклады о ситуации получаю в режиме реального времени", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьЗапорожская областьВладимир СальдоЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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