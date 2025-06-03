https://ria.ru/20250603/bespilotniki-2020574411.html
Осколки БПЛА повредили две подстанции в Запорожской и Херсонской областях
Осколки БПЛА повредили две подстанции в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 03.06.2025
Осколки БПЛА повредили две подстанции в Запорожской и Херсонской областях
Осколками сбитых украинских БПЛА повреждена новая подстанция в Геническом районе Херсонской области и подстанция в Мелитопольском районе Запорожской области,... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T00:25:00+03:00
2025-06-03T00:25:00+03:00
2025-06-03T00:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
запорожская область
владимир сальдо
евгений балицкий
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020574527_88:0:1222:638_1920x0_80_0_0_c0d4d16639374ba34c5596820075c9b5.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Осколками сбитых украинских БПЛА повреждена новая подстанция в Геническом районе Херсонской области и подстанция в Мелитопольском районе Запорожской области, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Ранее Сальдо сообщал, что несколько беспилотников сбиты при отражении массированной атаки ударных БПЛА на регион. Позднее журналистам в пресс-службе губернатора Херсонской области сообщили, что более 100 тысяч жителей 150 населенных пунктов Херсонской области остались без электричества из-за аварийного отключения электроснабжения. При этом губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области из-за обстрелов со стороны ВСУ, электроэнергия отсутствует на всей территории региона, объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения."Осколками сбитых беспилотников повреждена новая подстанция в Геническом районе Херсонской области и подстанция в Мелитопольском районе Запорожской области", - написал Сальдо в Telegram-канале.Все критические объекты, по его словам, подключены к резервным источникам питания."На месте работают энергетики и сотрудники МЧС. Возгорание будет ликвидировано в ближайшее время. Специалисты оперативно разрабатывают схему альтернативного включения. Доклады о ситуации получаю в режиме реального времени", - добавил он.
https://ria.ru/20250603/svet-2020574269.html
https://ria.ru/20250603/bespilotnik-2020573859.html
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020574527_229:0:1080:638_1920x0_80_0_0_a8d4874ce77e91afca18745ffd889bc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , запорожская область, владимир сальдо, евгений балицкий, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Запорожская область, Владимир Сальдо, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Осколки БПЛА повредили две подстанции в Запорожской и Херсонской областях
Сальдо: осколки БПЛА повредили подстанции в Запорожской и Херсонской областях