Рейтинг@Mail.ru
Беспилотник ВСУ нанес удар по частному дому в Рыльске - РИА Новости, 03.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:10 03.06.2025 (обновлено: 00:55 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/bespilotnik-2020573859.html
Беспилотник ВСУ нанес удар по частному дому в Рыльске
Беспилотник ВСУ нанес удар по частному дому в Рыльске - РИА Новости, 03.06.2025
Беспилотник ВСУ нанес удар по частному дому в Рыльске
Украинский БПЛА нанес удар по частному дому в курском Рыльске, спасатели ликвидируют возникший пожар, погибших и пострадавших нет, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T00:10:00+03:00
2025-06-03T00:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
рыльск
вооруженные силы украины
александр хинштейн
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020575097_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1e9ba9ccc61edcbd7922bdaa974b52f7.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Украинский БПЛА нанес удар по частному дому в курском Рыльске, спасатели ликвидируют возникший пожар, погибших и пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн."Очередные варварские удары ВСУ. Поздно вечером украинский беспилотник нанёс удар по частному дому в городе Рыльске. В результате атаки начался пожар, сотрудники МЧС ликвидируют возгорание. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250603/elektroenergiya-2020573425.html
рыльск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры с места атаки беспилотника ВСУ по частному дому в Рыльске
Поздно вечером украинский беспилотник нанёс удар по частному дому в городе Рыльске. В результате атаки начался пожар, сотрудники МЧС ликвидируют возгорание. Погибших и пострадавших нет.
2025-06-03T00:10
true
PT0M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020575097_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_49ae00156a4a3be0daf909f7efcd4f13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рыльск, вооруженные силы украины, александр хинштейн, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Рыльск, Вооруженные силы Украины, Александр Хинштейн, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Беспилотник ВСУ нанес удар по частному дому в Рыльске

Хинштейн: беспилотник ВСУ нанес удар по частному дому в Рыльске

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Украинский БПЛА нанес удар по частному дому в курском Рыльске, спасатели ликвидируют возникший пожар, погибших и пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
"Очередные варварские удары ВСУ. Поздно вечером украинский беспилотник нанёс удар по частному дому в городе Рыльске. В результате атаки начался пожар, сотрудники МЧС ликвидируют возгорание. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Опора высоковольтной ЛЭП - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Запорожская область полностью обесточена из-за обстрелов со стороны ВСУ
00:03
 
Специальная военная операция на УкраинеРыльскВооруженные силы УкраиныАлександр ХинштейнМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала