https://ria.ru/20250603/bespilotnik-2020573859.html
Беспилотник ВСУ нанес удар по частному дому в Рыльске
Беспилотник ВСУ нанес удар по частному дому в Рыльске - РИА Новости, 03.06.2025
Беспилотник ВСУ нанес удар по частному дому в Рыльске
Украинский БПЛА нанес удар по частному дому в курском Рыльске, спасатели ликвидируют возникший пожар, погибших и пострадавших нет, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T00:10:00+03:00
2025-06-03T00:10:00+03:00
2025-06-03T00:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
рыльск
вооруженные силы украины
александр хинштейн
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Украинский БПЛА нанес удар по частному дому в курском Рыльске, спасатели ликвидируют возникший пожар, погибших и пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн."Очередные варварские удары ВСУ. Поздно вечером украинский беспилотник нанёс удар по частному дому в городе Рыльске. В результате атаки начался пожар, сотрудники МЧС ликвидируют возгорание. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250603/elektroenergiya-2020573425.html
рыльск
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РИА Новости
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Кадры с места атаки беспилотника ВСУ по частному дому в Рыльске
Поздно вечером украинский беспилотник нанёс удар по частному дому в городе Рыльске. В результате атаки начался пожар, сотрудники МЧС ликвидируют возгорание. Погибших и пострадавших нет.
2025-06-03T00:10
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РИА Новости
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РИА Новости
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рыльск, вооруженные силы украины, александр хинштейн, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Рыльск, Вооруженные силы Украины, Александр Хинштейн, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Беспилотник ВСУ нанес удар по частному дому в Рыльске
Хинштейн: беспилотник ВСУ нанес удар по частному дому в Рыльске