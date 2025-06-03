https://ria.ru/20250603/bespilotnik-2020573859.html

Беспилотник ВСУ нанес удар по частному дому в Рыльске

Беспилотник ВСУ нанес удар по частному дому в Рыльске - РИА Новости, 03.06.2025

Беспилотник ВСУ нанес удар по частному дому в Рыльске

Украинский БПЛА нанес удар по частному дому в курском Рыльске, спасатели ликвидируют возникший пожар, погибших и пострадавших нет, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 03.06.2025

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2025-06-03T00:10:00+03:00

2025-06-03T00:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

рыльск

вооруженные силы украины

александр хинштейн

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Украинский БПЛА нанес удар по частному дому в курском Рыльске, спасатели ликвидируют возникший пожар, погибших и пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн."Очередные варварские удары ВСУ. Поздно вечером украинский беспилотник нанёс удар по частному дому в городе Рыльске. В результате атаки начался пожар, сотрудники МЧС ликвидируют возгорание. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250603/elektroenergiya-2020573425.html

рыльск

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Кадры с места атаки беспилотника ВСУ по частному дому в Рыльске Поздно вечером украинский беспилотник нанёс удар по частному дому в городе Рыльске. В результате атаки начался пожар, сотрудники МЧС ликвидируют возгорание. Погибших и пострадавших нет. 2025-06-03T00:10 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рыльск, вооруженные силы украины, александр хинштейн, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)