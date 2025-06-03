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Офицер рассказал, что Украина скрыла атакой на российские аэродромы - РИА Новости, 03.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:22 03.06.2025 (обновлено: 11:56 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/berletik-2020595030.html
Офицер рассказал, что Украина скрыла атакой на российские аэродромы
Офицер рассказал, что Украина скрыла атакой на российские аэродромы - РИА Новости, 03.06.2025
Офицер рассказал, что Украина скрыла атакой на российские аэродромы
Украина атакой на российские аэродромы хочет отвлечь внимание от положения на фронте, написал американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T09:22:00+03:00
2025-06-03T11:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Украина атакой на российские аэродромы хочет отвлечь внимание от положения на фронте, написал американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в соцсети X. "Эти трюки создают эффектные заголовки и временно отвлекают от того факта, что Украина и ее западные кураторы по-прежнему проигрывают войну", — говорится в публикации. Берлетик отметил, что у России по-прежнему есть преимущество в артиллерии, беспилотниках, ракетах дальнего действия и баллистических снарядах, планирующих бомбах и, самое главное, в живой силе. В воскресенье Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания в Мурманской и Иркутской областях ликвидированы, жертв среди персонала нет. Ответственность за атаки взял на себя глава киевского режима.
https://ria.ru/20250603/orsini-2020601455.html
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россия, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире
Офицер рассказал, что Украина скрыла атакой на российские аэродромы

Берлетик: Киев атакой на аэродромы пытался отвлечь внимание от фронта

© Фото : #кобзевнасвязи/TelegramФура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области
Фура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Фото : #кобзевнасвязи/Telegram
Фура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Украина атакой на российские аэродромы хочет отвлечь внимание от положения на фронте, написал американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в соцсети X.

"Эти трюки создают эффектные заголовки и временно отвлекают от того факта, что Украина и ее западные кураторы по-прежнему проигрывают войну", — говорится в публикации.
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Берлетик отметил, что у России по-прежнему есть преимущество в артиллерии, беспилотниках, ракетах дальнего действия и баллистических снарядах, планирующих бомбах и, самое главное, в живой силе.

В воскресенье Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания в Мурманской и Иркутской областях ликвидированы, жертв среди персонала нет.

Ответственность за атаки взял на себя глава киевского режима.
Фура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
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11:55
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ мире
 
 
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