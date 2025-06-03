https://ria.ru/20250603/berletik-2020595030.html

Офицер рассказал, что Украина скрыла атакой на российские аэродромы

Офицер рассказал, что Украина скрыла атакой на российские аэродромы - РИА Новости, 03.06.2025

Офицер рассказал, что Украина скрыла атакой на российские аэродромы

Украина атакой на российские аэродромы хочет отвлечь внимание от положения на фронте, написал американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T09:22:00+03:00

2025-06-03T09:22:00+03:00

2025-06-03T11:56:00+03:00

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Украина атакой на российские аэродромы хочет отвлечь внимание от положения на фронте, написал американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в соцсети X. "Эти трюки создают эффектные заголовки и временно отвлекают от того факта, что Украина и ее западные кураторы по-прежнему проигрывают войну", — говорится в публикации. Берлетик отметил, что у России по-прежнему есть преимущество в артиллерии, беспилотниках, ракетах дальнего действия и баллистических снарядах, планирующих бомбах и, самое главное, в живой силе. В воскресенье Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания в Мурманской и Иркутской областях ликвидированы, жертв среди персонала нет. Ответственность за атаки взял на себя глава киевского режима.

https://ria.ru/20250603/orsini-2020601455.html

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