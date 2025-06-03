В Запорожской области без света остались 600 тысяч человек из-за атаки ВСУ
В Запорожской области после атаки ВСУ без света остались более 600 тысяч человек
Линии электропередачи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн — РИА Новости. В Запорожской области после атаки БПЛА без света остаются 457 населенных пунктов, отключение затронуло более 600 тысяч абонентов, сообщил глава региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.
"В результате массированной атаки ударных БПЛА противника по энергетическим объектам Херсонской и Запорожской областей произошло аварийное отключение электроснабжения. Без электроснабжения временно остаются 457 населенных пунктов области, отключение затронуло более 600 тысяч абонентов", — написал губернатор.
Возгорания ликвидировали в оперативном режиме, бригады ГУП "Таврия-Энерго" и "Россетей" приступили к восстановительным работам.
Социально значимые объекты подключили к резервным источникам питания, действуют генераторы, обеспечивающие водоснабжение и работу критической инфраструктуры, добавил Балицкий.
Минувшей ночью он рассказал, что из-за ударов противника пострадало высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области.
© Владимир Сальдо/TelegramПоврежденная после попадания осколков БПЛА подстанция в Херсонской области
Поврежденная после попадания осколков БПЛА подстанция в Херсонской области
ВСУ атаковали объекты энергетики и в Херсонской области. Как сообщил губернатор Владимир Сальдо, осколками сбитых БПЛА повреждена новая подстанция в Геническом районе. В регионе остались без электричества 150 населенных пунктов и более 100 тысяч жителей, специалисты начали восстанавливать подачу света.
Вскоре сотрудники МЧС ликвидировали последствия обстрела электроподстанции в Геническе.
© МЧС Херсонской областиСотрудники МЧС на месте пожара на электроподстанции в Геническе после атаки ВСУ
Сотрудники МЧС на месте пожара на электроподстанции в Геническе после атаки ВСУ