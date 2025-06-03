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В Запорожской области без света остались 600 тысяч человек из-за атаки ВСУ - РИА Новости, 03.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:40 03.06.2025 (обновлено: 08:40 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/balitskiy-2020587145.html
В Запорожской области без света остались 600 тысяч человек из-за атаки ВСУ
В Запорожской области без света остались 600 тысяч человек из-за атаки ВСУ - РИА Новости, 03.06.2025
В Запорожской области без света остались 600 тысяч человек из-за атаки ВСУ
В Запорожской области после атаки БПЛА без света остаются 457 населенных пунктов, отключение затронуло более 600 тысяч абонентов, сообщил глава региона Евгений... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T07:40:00+03:00
2025-06-03T08:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
евгений балицкий
запорожская область
жкх
херсонская область
россети
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн — РИА Новости. В Запорожской области после атаки БПЛА без света остаются 457 населенных пунктов, отключение затронуло более 600 тысяч абонентов, сообщил глава региона Евгений Балицкий в Telegram-канале."В результате массированной атаки ударных БПЛА противника по энергетическим объектам Херсонской и Запорожской областей произошло аварийное отключение электроснабжения. Без электроснабжения временно остаются 457 населенных пунктов области, отключение затронуло более 600 тысяч абонентов", — написал губернатор.Возгорания ликвидировали в оперативном режиме, бригады ГУП "Таврия-Энерго" и "Россетей" приступили к восстановительным работам.Социально значимые объекты подключили к резервным источникам питания, действуют генераторы, обеспечивающие водоснабжение и работу критической инфраструктуры, добавил Балицкий.Минувшей ночью он рассказал, что из-за ударов противника пострадало высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области.ВСУ атаковали объекты энергетики и в Херсонской области. Как сообщил губернатор Владимир Сальдо, осколками сбитых БПЛА повреждена новая подстанция в Геническом районе. В регионе остались без электричества 150 населенных пунктов и более 100 тысяч жителей, специалисты начали восстанавливать подачу света.Вскоре сотрудники МЧС ликвидировали последствия обстрела электроподстанции в Геническе.
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запорожская область
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вооруженные силы украины, евгений балицкий, запорожская область, жкх, херсонская область , россети, владимир сальдо, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), геническ
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Евгений Балицкий, Запорожская область, ЖКХ, Херсонская область , Россети, Владимир Сальдо, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Геническ
В Запорожской области без света остались 600 тысяч человек из-за атаки ВСУ

В Запорожской области после атаки ВСУ без света остались более 600 тысяч человек

© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Линии электропередачи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн — РИА Новости. В Запорожской области после атаки БПЛА без света остаются 457 населенных пунктов, отключение затронуло более 600 тысяч абонентов, сообщил глава региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.
"В результате массированной атаки ударных БПЛА противника по энергетическим объектам Херсонской и Запорожской областей произошло аварийное отключение электроснабжения. Без электроснабжения временно остаются 457 населенных пунктов области, отключение затронуло более 600 тысяч абонентов", — написал губернатор.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Радиационный фон на ЗАЭС в норме на фоне отключения света в регионе
00:54
Возгорания ликвидировали в оперативном режиме, бригады ГУП "Таврия-Энерго" и "Россетей" приступили к восстановительным работам.
Социально значимые объекты подключили к резервным источникам питания, действуют генераторы, обеспечивающие водоснабжение и работу критической инфраструктуры, добавил Балицкий.
Минувшей ночью он рассказал, что из-за ударов противника пострадало высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области.
© Владимир Сальдо/TelegramПоврежденная после попадания осколков БПЛА подстанция в Херсонской области
Поврежденная после попадания осколков БПЛА подстанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Владимир Сальдо/Telegram
Поврежденная после попадания осколков БПЛА подстанция в Херсонской области
ВСУ атаковали объекты энергетики и в Херсонской области. Как сообщил губернатор Владимир Сальдо, осколками сбитых БПЛА повреждена новая подстанция в Геническом районе. В регионе остались без электричества 150 населенных пунктов и более 100 тысяч жителей, специалисты начали восстанавливать подачу света.
Вскоре сотрудники МЧС ликвидировали последствия обстрела электроподстанции в Геническе.
© МЧС Херсонской областиСотрудники МЧС на месте пожара на электроподстанции в Геническе после атаки ВСУ
Сотрудники МЧС на месте пожара на электроподстанции в Геническе после атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© МЧС Херсонской области
Сотрудники МЧС на месте пожара на электроподстанции в Геническе после атаки ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЕвгений БалицкийЗапорожская областьЖКХХерсонская областьРоссетиВладимир СальдоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Геническ
 
 
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