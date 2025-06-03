https://ria.ru/20250603/balitskiy-2020587145.html

В Запорожской области без света остались 600 тысяч человек из-за атаки ВСУ

В Запорожской области без света остались 600 тысяч человек из-за атаки ВСУ - РИА Новости, 03.06.2025

В Запорожской области без света остались 600 тысяч человек из-за атаки ВСУ

В Запорожской области после атаки БПЛА без света остаются 457 населенных пунктов, отключение затронуло более 600 тысяч абонентов, сообщил глава региона Евгений... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T07:40:00+03:00

2025-06-03T07:40:00+03:00

2025-06-03T08:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

евгений балицкий

запорожская область

жкх

херсонская область

россети

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн — РИА Новости. В Запорожской области после атаки БПЛА без света остаются 457 населенных пунктов, отключение затронуло более 600 тысяч абонентов, сообщил глава региона Евгений Балицкий в Telegram-канале."В результате массированной атаки ударных БПЛА противника по энергетическим объектам Херсонской и Запорожской областей произошло аварийное отключение электроснабжения. Без электроснабжения временно остаются 457 населенных пунктов области, отключение затронуло более 600 тысяч абонентов", — написал губернатор.Возгорания ликвидировали в оперативном режиме, бригады ГУП "Таврия-Энерго" и "Россетей" приступили к восстановительным работам.Социально значимые объекты подключили к резервным источникам питания, действуют генераторы, обеспечивающие водоснабжение и работу критической инфраструктуры, добавил Балицкий.Минувшей ночью он рассказал, что из-за ударов противника пострадало высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области.ВСУ атаковали объекты энергетики и в Херсонской области. Как сообщил губернатор Владимир Сальдо, осколками сбитых БПЛА повреждена новая подстанция в Геническом районе. В регионе остались без электричества 150 населенных пунктов и более 100 тысяч жителей, специалисты начали восстанавливать подачу света.Вскоре сотрудники МЧС ликвидировали последствия обстрела электроподстанции в Геническе.

https://ria.ru/20250603/zaes-2020575381.html

запорожская область

херсонская область

геническ

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вооруженные силы украины, евгений балицкий, запорожская область, жкх, херсонская область , россети, владимир сальдо, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), геническ