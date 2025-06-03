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Арт-лето в Бахрушинском музее: театральные профессии для детей - РИА Новости, 03.06.2025
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11:13 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/bakhrushinskiyleto-2020599402.html
Арт-лето в Бахрушинском музее: театральные профессии для детей
Арт-лето в Бахрушинском музее: театральные профессии для детей - РИА Новости, 03.06.2025
Арт-лето в Бахрушинском музее: театральные профессии для детей
С 4 июня по 29 августа Бахрушинский театральный музей приглашает юных гостей и их семьи на летнюю программу "Арт-лето в Бахрушинском" в пространстве Дома-музея... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T11:13:00+03:00
2025-06-03T11:13:00+03:00
музейные маршруты россии
кристина трубинова
москва
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дети
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. С 4 июня по 29 августа Бахрушинский театральный музей приглашает юных гостей и их семьи на летнюю программу "Арт-лето в Бахрушинском" в пространстве Дома-музея Щепкина, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.Программа "Арт-лето в Бахрушинском музее" объединяет два масштабных проекта: цикл мастер-классов "Знакомимся с театральными профессиями" и курс "Юный сценограф". В ходе занятий юные гости смогут погрузиться в закулисный мир театра, освоить азы редких профессий и создать собственные художественные проекты.Цикл "Знакомимся с театральными профессиями" расскажет детям об истории и практике русского театра, раскроет тайны работы бутафоров, костюмеров, актёров и механиков сцены. Дети не только узнают, как создаётся театральная магия, но и попробуют своими руками изготовить элементы костюмов, декораций и бутафорских предметов для сказочных постановок. Каждое занятие завершится творческим мастер-классом.Параллельно стартует курс "Юный сценограф", в котором под руководством опытных педагогов дети освоят искусство сценического оформления. Участники создадут эскизы и макеты декораций, познакомятся с творчеством выдающихся театральных художников — от Александра Головина до Давида Боровского — и спроектируют собственные оригинальные проекты. Особое внимание будет уделено процессу превращения эскизов в полноценные сценические декорации и связи традиций прошлого с современным театром. В рамках курса дети разработают оформление для сказочных локаций — от древних замков до загадочных лесов.Финальным аккордом программы "Арт-лето в Бахрушинском музее" станет театральная вечеринка "Занавес закрывается". В этот день юные сценаристы, художники по костюмам, декораторы, актёры и режиссёры представят собственные импровизированные спектакли. Гостями творческого показа станут родители и близкие, которые смогут увидеть, чему научились дети за лето, и стать свидетелями рождения настоящей театральной магии.&quot;Сохранение культурного наследия и воспитание нового поколения через творческое развитие — одна из ключевых задач Бахрушинского музея. Программа &quot;Арт-лето в Бахрушинском музее&quot; дает детям уникальную возможность не только узнать, как устроен театр, но и стать непосредственными участниками его создания. Мы стремимся показать, что за каждым спектаклем стоит кропотливая работа десятков специалистов — художников, костюмеров, постановщиков, чьи имена обычно остаются за кулисами. Наши юные гости смогут почувствовать себя настоящей частью театрального мира&quot;, - отмечает гендиректор музея Кристина Трубинова.Проект "Арт-лето в Бахрушинском" входит в состав ежегодной летней кампании музея, направленной на творческое развитие детей и укрепление культурных связей между поколениями.
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РИА Новости
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кристина трубинова, москва, музеи, дети
Музейные маршруты России, Кристина Трубинова, Москва, Музеи, Дети
Арт-лето в Бахрушинском музее: театральные профессии для детей

В Бахрушинском музее в июне стартует специальная летняя программа для детей

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Театральная декорация "Пасть дракона" в саду Бахрушинского музея
Театральная декорация Пасть дракона в саду Бахрушинского музея - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. С 4 июня по 29 августа Бахрушинский театральный музей приглашает юных гостей и их семьи на летнюю программу "Арт-лето в Бахрушинском" в пространстве Дома-музея Щепкина, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
Программа "Арт-лето в Бахрушинском музее" объединяет два масштабных проекта: цикл мастер-классов "Знакомимся с театральными профессиями" и курс "Юный сценограф". В ходе занятий юные гости смогут погрузиться в закулисный мир театра, освоить азы редких профессий и создать собственные художественные проекты.
Цикл "Знакомимся с театральными профессиями" расскажет детям об истории и практике русского театра, раскроет тайны работы бутафоров, костюмеров, актёров и механиков сцены. Дети не только узнают, как создаётся театральная магия, но и попробуют своими руками изготовить элементы костюмов, декораций и бутафорских предметов для сказочных постановок. Каждое занятие завершится творческим мастер-классом.
Генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
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Параллельно стартует курс "Юный сценограф", в котором под руководством опытных педагогов дети освоят искусство сценического оформления. Участники создадут эскизы и макеты декораций, познакомятся с творчеством выдающихся театральных художников — от Александра Головина до Давида Боровского — и спроектируют собственные оригинальные проекты. Особое внимание будет уделено процессу превращения эскизов в полноценные сценические декорации и связи традиций прошлого с современным театром. В рамках курса дети разработают оформление для сказочных локаций — от древних замков до загадочных лесов.
Финальным аккордом программы "Арт-лето в Бахрушинском музее" станет театральная вечеринка "Занавес закрывается". В этот день юные сценаристы, художники по костюмам, декораторы, актёры и режиссёры представят собственные импровизированные спектакли. Гостями творческого показа станут родители и близкие, которые смогут увидеть, чему научились дети за лето, и стать свидетелями рождения настоящей театральной магии.
«

"Сохранение культурного наследия и воспитание нового поколения через творческое развитие — одна из ключевых задач Бахрушинского музея. Программа "Арт-лето в Бахрушинском музее" дает детям уникальную возможность не только узнать, как устроен театр, но и стать непосредственными участниками его создания. Мы стремимся показать, что за каждым спектаклем стоит кропотливая работа десятков специалистов — художников, костюмеров, постановщиков, чьи имена обычно остаются за кулисами. Наши юные гости смогут почувствовать себя настоящей частью театрального мира", - отмечает гендиректор музея Кристина Трубинова.

Проект "Арт-лето в Бахрушинском" входит в состав ежегодной летней кампании музея, направленной на творческое развитие детей и укрепление культурных связей между поколениями.
 
Музейные маршруты РоссииКристина ТрубиноваМоскваМузеиДети
 
 
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