https://ria.ru/20250603/bakhrushinskiyleto-2020599402.html

Арт-лето в Бахрушинском музее: театральные профессии для детей

Арт-лето в Бахрушинском музее: театральные профессии для детей - РИА Новости, 03.06.2025

Арт-лето в Бахрушинском музее: театральные профессии для детей

С 4 июня по 29 августа Бахрушинский театральный музей приглашает юных гостей и их семьи на летнюю программу "Арт-лето в Бахрушинском" в пространстве Дома-музея... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T11:13:00+03:00

2025-06-03T11:13:00+03:00

2025-06-03T11:13:00+03:00

музейные маршруты россии

кристина трубинова

москва

музеи

дети

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020596583_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_7f33f162b2260834752cb8d9c7fa3d71.jpg

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. С 4 июня по 29 августа Бахрушинский театральный музей приглашает юных гостей и их семьи на летнюю программу "Арт-лето в Бахрушинском" в пространстве Дома-музея Щепкина, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.Программа "Арт-лето в Бахрушинском музее" объединяет два масштабных проекта: цикл мастер-классов "Знакомимся с театральными профессиями" и курс "Юный сценограф". В ходе занятий юные гости смогут погрузиться в закулисный мир театра, освоить азы редких профессий и создать собственные художественные проекты.Цикл "Знакомимся с театральными профессиями" расскажет детям об истории и практике русского театра, раскроет тайны работы бутафоров, костюмеров, актёров и механиков сцены. Дети не только узнают, как создаётся театральная магия, но и попробуют своими руками изготовить элементы костюмов, декораций и бутафорских предметов для сказочных постановок. Каждое занятие завершится творческим мастер-классом.Параллельно стартует курс "Юный сценограф", в котором под руководством опытных педагогов дети освоят искусство сценического оформления. Участники создадут эскизы и макеты декораций, познакомятся с творчеством выдающихся театральных художников — от Александра Головина до Давида Боровского — и спроектируют собственные оригинальные проекты. Особое внимание будет уделено процессу превращения эскизов в полноценные сценические декорации и связи традиций прошлого с современным театром. В рамках курса дети разработают оформление для сказочных локаций — от древних замков до загадочных лесов.Финальным аккордом программы "Арт-лето в Бахрушинском музее" станет театральная вечеринка "Занавес закрывается". В этот день юные сценаристы, художники по костюмам, декораторы, актёры и режиссёры представят собственные импровизированные спектакли. Гостями творческого показа станут родители и близкие, которые смогут увидеть, чему научились дети за лето, и стать свидетелями рождения настоящей театральной магии."Сохранение культурного наследия и воспитание нового поколения через творческое развитие — одна из ключевых задач Бахрушинского музея. Программа "Арт-лето в Бахрушинском музее" дает детям уникальную возможность не только узнать, как устроен театр, но и стать непосредственными участниками его создания. Мы стремимся показать, что за каждым спектаклем стоит кропотливая работа десятков специалистов — художников, костюмеров, постановщиков, чьи имена обычно остаются за кулисами. Наши юные гости смогут почувствовать себя настоящей частью театрального мира", - отмечает гендиректор музея Кристина Трубинова.Проект "Арт-лето в Бахрушинском" входит в состав ежегодной летней кампании музея, направленной на творческое развитие детей и укрепление культурных связей между поколениями.

https://ria.ru/20250314/mediaproekty-2004955435.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кристина трубинова, москва, музеи, дети