https://ria.ru/20250603/babushkina-2020727987.html
Бабушкина: депутаты предлагают усилить контроль за семьями с осужденными
Бабушкина: депутаты предлагают усилить контроль за семьями с осужденными - РИА Новости, 03.06.2025
Бабушкина: депутаты предлагают усилить контроль за семьями с осужденными
Депутаты Законодательного собрания Свердловской области предлагают усилить контроль за семьями, в которых дети живут вместе с лицами, судимыми за совершение... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T18:30:00+03:00
2025-06-03T18:30:00+03:00
2025-06-03T18:30:00+03:00
свердловская область
людмила бабушкина
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области предлагают усилить контроль за семьями, в которых дети живут вместе с лицами, судимыми за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, сообщила председатель облпарламента Людмила Бабушкина. Свердловские депутаты рассмотрели законопроект прокуратуры о внесении изменений в закон "О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области". Речь идет о том, чтобы закрепить за комиссиями по делам несовершеннолетних полномочие по выявлению семей, в которых дети проживают совместно с лицами, имеющими (имевшими) судимость за совершение тяжких и особо тяжких преступлений против жизни, здоровья, половой неприкосновенности несовершеннолетнего и половой свободы личности. "Ведомство предлагает усилить контроль за семьями, в которых дети живут вместе с лицами, судимыми за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Предлагается наделить комиссии по делам несовершеннолетних в регионе дополнительными полномочиями — они будут выявлять такие семьи и проводить с ними профилактическую работу", — приводит пресс-служба регпарламента слова Бабушкиной. Она добавила, что это позволит работать индивидуально с семьями даже тогда, когда у правоохранительных органов нет сведений о нахождении детей в социально опасном положении или о нарушении их прав. В качестве весомого аргумента прокуратура приводит данные Информационного центра ГУ МВД России по Свердловской области — в 2024 году на территории региона совершено 803 преступления. По данным статотчетности, нередко различного рода преступления в отношении детей совершают их родственники.
https://ria.ru/20250530/zakon-2020030137.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
людмила бабушкина
Свердловская область , Людмила Бабушкина
Бабушкина: депутаты предлагают усилить контроль за семьями с осужденными
Бабушкина: свердловские депутаты хотят усилить контроль за семьями с осужденными
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области предлагают усилить контроль за семьями, в которых дети живут вместе с лицами, судимыми за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, сообщила председатель облпарламента Людмила Бабушкина.
Свердловские депутаты рассмотрели законопроект прокуратуры о внесении изменений в закон "О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области". Речь идет о том, чтобы закрепить за комиссиями по делам несовершеннолетних полномочие по выявлению семей, в которых дети проживают совместно с лицами, имеющими (имевшими) судимость за совершение тяжких и особо тяжких преступлений против жизни, здоровья, половой неприкосновенности несовершеннолетнего и половой свободы личности.
"Ведомство предлагает усилить контроль за семьями, в которых дети живут вместе с лицами, судимыми за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Предлагается наделить комиссии по делам несовершеннолетних в регионе дополнительными полномочиями — они будут выявлять такие семьи и проводить с ними профилактическую работу", — приводит пресс-служба регпарламента слова Бабушкиной
.
Она добавила, что это позволит работать индивидуально с семьями даже тогда, когда у правоохранительных органов нет сведений о нахождении детей в социально опасном положении или о нарушении их прав. В качестве весомого аргумента прокуратура приводит данные Информационного центра ГУ МВД России по Свердловской области — в 2024 году на территории региона совершено 803 преступления. По данным статотчетности, нередко различного рода преступления в отношении детей совершают их родственники.