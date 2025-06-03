https://ria.ru/20250603/babushkina-2020727987.html

Бабушкина: депутаты предлагают усилить контроль за семьями с осужденными

Бабушкина: депутаты предлагают усилить контроль за семьями с осужденными - РИА Новости, 03.06.2025

Бабушкина: депутаты предлагают усилить контроль за семьями с осужденными

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области предлагают усилить контроль за семьями, в которых дети живут вместе с лицами, судимыми за совершение... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T18:30:00+03:00

2025-06-03T18:30:00+03:00

2025-06-03T18:30:00+03:00

свердловская область

людмила бабушкина

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области предлагают усилить контроль за семьями, в которых дети живут вместе с лицами, судимыми за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, сообщила председатель облпарламента Людмила Бабушкина. Свердловские депутаты рассмотрели законопроект прокуратуры о внесении изменений в закон "О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области". Речь идет о том, чтобы закрепить за комиссиями по делам несовершеннолетних полномочие по выявлению семей, в которых дети проживают совместно с лицами, имеющими (имевшими) судимость за совершение тяжких и особо тяжких преступлений против жизни, здоровья, половой неприкосновенности несовершеннолетнего и половой свободы личности. "Ведомство предлагает усилить контроль за семьями, в которых дети живут вместе с лицами, судимыми за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Предлагается наделить комиссии по делам несовершеннолетних в регионе дополнительными полномочиями — они будут выявлять такие семьи и проводить с ними профилактическую работу", — приводит пресс-служба регпарламента слова Бабушкиной. Она добавила, что это позволит работать индивидуально с семьями даже тогда, когда у правоохранительных органов нет сведений о нахождении детей в социально опасном положении или о нарушении их прав. В качестве весомого аргумента прокуратура приводит данные Информационного центра ГУ МВД России по Свердловской области — в 2024 году на территории региона совершено 803 преступления. По данным статотчетности, нередко различного рода преступления в отношении детей совершают их родственники.

https://ria.ru/20250530/zakon-2020030137.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

людмила бабушкина