https://ria.ru/20250603/avtomobil-2020581208.html

Исследование показало рост трат россиян на расходники для автомобиля

Исследование показало рост трат россиян на расходники для автомобиля - РИА Новости, 03.06.2025

Исследование показало рост трат россиян на расходники для автомобиля

Траты россиян на аксессуары и расходные материалы для обслуживания автомобиля за год выросли на 17% - до 8,5 тысячи рублей, сообщил РИА Новости основатель... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T04:06:00+03:00

2025-06-03T04:06:00+03:00

2025-06-03T04:06:00+03:00

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Траты россиян на аксессуары и расходные материалы для обслуживания автомобиля за год выросли на 17% - до 8,5 тысячи рублей, сообщил РИА Новости основатель компании-производителя авто- и бытовой химии Krytex Булат Килов. "На фоне роста цен на обслуживание автомобиля россияне стали чаще покупать средства и товары для самостоятельного обслуживания транспортного средства: сейчас каждый второй владелец (53%) признается, что по возможности старается сам производить покупку расходных товаров для автомобиля. Напомним, что годом ранее их было 41%", - отмечает эксперт на основе анализа заказов и средних чеков магазинов-партнеров. "Средний чек составляет порядка 8500 рублей, за год рост достиг 17%. Он включает запчасти, автохимию, смазочные материалы, аксессуары и дополнительное оборудование", - добавляет он. Также, по словам Килова, сейчас виден тренд, когда в сервис автовладелец приезжает с заранее купленными расходными материалами. Как минимум, каждый третий россиянин старается следовать данной модели поведения. Это, по его мнению, обусловлено желанием сэкономить, а также мнением, что сервис может предложить не самый качественный продукт. Кроме того, около 17% владельцев автомобилей признались, что с наступлением устойчивой теплой погоды собираются самостоятельно производить мойку и химчистку автомобиля. Подавляющее большинство (около 79%) собираются делать это на загородном участке. При этом среди них 87% приходится на мужчин и лишь 13% женщин готовы самостоятельно мыть автомобиль.

https://ria.ru/20250520/shtraf-2017969613.html

https://ria.ru/20250525/shtraf-2018932505.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60