https://ria.ru/20250603/avtomatizatsiya-2020724118.html
Yadro и "Алроса" подписали меморандум о стратегическом партнерстве
Yadro и "Алроса" подписали меморандум о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 03.06.2025
Yadro и "Алроса" подписали меморандум о стратегическом партнерстве
Yadro (входит в "ИКС Холдинг") и "Алроса" подписали меморандум о стратегическом партнерстве: стороны будут работать над автоматизацией процессов... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T18:13:00+03:00
2025-06-03T18:13:00+03:00
2025-06-03T18:13:00+03:00
экономика
технологии
алроса
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Yadro (входит в "ИКС Холдинг") и "Алроса" подписали меморандум о стратегическом партнерстве: стороны будут работать над автоматизацией процессов алмазодобывающей компании, сообщили представители компании. "ГК "Ядро" и "Алроса" подписали меморандум о стратегическом партнерстве - стороны будут работать над автоматизацией процессов алмазодобывающей компании", - рассказали представители компании. Соглашение подписано в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Так, меморандум подразумевает совместную разработку программы развития в области информационных технологий, включая построение технологической архитектуры центров обработки данных и серверных помещений, а также совместную работу над повышением защиты от киберугроз. "Инновационные решения, предлагаемые Yadro, помогут оптимизировать бизнес-процессы и улучшить безопасность и надежность обработки данных. … В результате компания получит независимую технологическую базу, что минимизирует риски внешних воздействий и обеспечит стабильное развитие", – сообщил директор по информационным технологиям "Алроса" Вадим Желтухин в рамках подписания.
https://ria.ru/20250508/alros-2015756313.html
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экономика, технологии, алроса
Экономика, Технологии, Алроса
Yadro и "Алроса" подписали меморандум о стратегическом партнерстве
Yadro и "Алроса" будут автоматизировать процессы алмазодобывающей компании
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Yadro (входит в "ИКС Холдинг") и "Алроса" подписали меморандум о стратегическом партнерстве: стороны будут работать над автоматизацией процессов алмазодобывающей компании, сообщили представители компании.
"ГК "Ядро" и "Алроса
" подписали меморандум о стратегическом партнерстве - стороны будут работать над автоматизацией процессов алмазодобывающей компании", - рассказали представители компании. Соглашение подписано в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
Так, меморандум подразумевает совместную разработку программы развития в области информационных технологий, включая построение технологической архитектуры центров обработки данных и серверных помещений, а также совместную работу над повышением защиты от киберугроз.
"Инновационные решения, предлагаемые Yadro, помогут оптимизировать бизнес-процессы и улучшить безопасность и надежность обработки данных. … В результате компания получит независимую технологическую базу, что минимизирует риски внешних воздействий и обеспечит стабильное развитие", – сообщил директор по информационным технологиям "Алроса" Вадим Желтухин в рамках подписания.