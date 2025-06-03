https://ria.ru/20250603/avtomatizatsiya-2020724118.html

Yadro и "Алроса" подписали меморандум о стратегическом партнерстве

Yadro и "Алроса" подписали меморандум о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 03.06.2025

Yadro и "Алроса" подписали меморандум о стратегическом партнерстве

Yadro (входит в "ИКС Холдинг") и "Алроса" подписали меморандум о стратегическом партнерстве: стороны будут работать над автоматизацией процессов... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T18:13:00+03:00

2025-06-03T18:13:00+03:00

2025-06-03T18:13:00+03:00

экономика

технологии

алроса

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Yadro (входит в "ИКС Холдинг") и "Алроса" подписали меморандум о стратегическом партнерстве: стороны будут работать над автоматизацией процессов алмазодобывающей компании, сообщили представители компании. "ГК "Ядро" и "Алроса" подписали меморандум о стратегическом партнерстве - стороны будут работать над автоматизацией процессов алмазодобывающей компании", - рассказали представители компании. Соглашение подписано в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Так, меморандум подразумевает совместную разработку программы развития в области информационных технологий, включая построение технологической архитектуры центров обработки данных и серверных помещений, а также совместную работу над повышением защиты от киберугроз. "Инновационные решения, предлагаемые Yadro, помогут оптимизировать бизнес-процессы и улучшить безопасность и надежность обработки данных. … В результате компания получит независимую технологическую базу, что минимизирует риски внешних воздействий и обеспечит стабильное развитие", – сообщил директор по информационным технологиям "Алроса" Вадим Желтухин в рамках подписания.

https://ria.ru/20250508/alros-2015756313.html

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экономика, технологии, алроса