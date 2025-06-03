https://ria.ru/20250603/avtomatizatsiya-2020612210.html
Мишустин рассказал о создании в России программ для автоматизации процессов
Мишустин рассказал о создании в России программ для автоматизации процессов - РИА Новости, 03.06.2025
Мишустин рассказал о создании в России программ для автоматизации процессов
Программы для автоматизации технологических процессов в разных отраслях созданы и массово тиражируются в РФ, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин,... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T11:10:00+03:00
2025-06-03T11:10:00+03:00
2025-06-03T11:10:00+03:00
экономика
технологии
россия
михаил мишустин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Программы для автоматизации технологических процессов в разных отраслях созданы и массово тиражируются в РФ, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). "Созданы и массово тиражируются программы для автоматизации технологических процессов в самых разных отраслях", - сказал Мишустин. Так, по его словам, в нефтегазовом комплексе внедрены системы, нужные при геологоразведке, бурении скважин, для мониторинга и анализа эффективности оборудования и другие. "В пилотных аэропортах – для управления пассажиропотоком, багажом. В новых регионах – применяется отечественное ПО для сетей мобильной связи", - продолжил премьер. Мишустин отметил, что перечислил лишь часть примеров. "Рассчитываем, что их станет еще больше", - добавил он.
https://ria.ru/20250603/rossiya-2020610326.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, михаил мишустин
Экономика, Технологии, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о создании в России программ для автоматизации процессов
Мишустин: в РФ созданы программы для автоматизации процессов в разных отраслях
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Программы для автоматизации технологических процессов в разных отраслях созданы и массово тиражируются в РФ, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
"Созданы и массово тиражируются программы для автоматизации технологических процессов в самых разных отраслях", - сказал Мишустин
.
Так, по его словам, в нефтегазовом комплексе внедрены системы, нужные при геологоразведке, бурении скважин, для мониторинга и анализа эффективности оборудования и другие.
«
"В пилотных аэропортах – для управления пассажиропотоком, багажом. В новых регионах – применяется отечественное ПО для сетей мобильной связи", - продолжил премьер.
Мишустин отметил, что перечислил лишь часть примеров. "Рассчитываем, что их станет еще больше", - добавил он.