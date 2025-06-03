Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о создании в России программ для автоматизации процессов - РИА Новости, 03.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:10 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/avtomatizatsiya-2020612210.html
Мишустин рассказал о создании в России программ для автоматизации процессов
Мишустин рассказал о создании в России программ для автоматизации процессов - РИА Новости, 03.06.2025
Мишустин рассказал о создании в России программ для автоматизации процессов
Программы для автоматизации технологических процессов в разных отраслях созданы и массово тиражируются в РФ, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин,... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T11:10:00+03:00
2025-06-03T11:10:00+03:00
экономика
технологии
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020610992_0:227:3087:1963_1920x0_80_0_0_99927e3441a2d6993633f4cfa80a32d6.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Программы для автоматизации технологических процессов в разных отраслях созданы и массово тиражируются в РФ, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). "Созданы и массово тиражируются программы для автоматизации технологических процессов в самых разных отраслях", - сказал Мишустин. Так, по его словам, в нефтегазовом комплексе внедрены системы, нужные при геологоразведке, бурении скважин, для мониторинга и анализа эффективности оборудования и другие. "В пилотных аэропортах – для управления пассажиропотоком, багажом. В новых регионах – применяется отечественное ПО для сетей мобильной связи", - продолжил премьер. Мишустин отметил, что перечислил лишь часть примеров. "Рассчитываем, что их станет еще больше", - добавил он.
https://ria.ru/20250603/rossiya-2020610326.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020610992_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5ae4417f0809c6860b4ebea953119438.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия, михаил мишустин
Экономика, Технологии, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о создании в России программ для автоматизации процессов

Мишустин: в РФ созданы программы для автоматизации процессов в разных отраслях

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения выставки "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения выставки Цифровая индустрия промышленной России в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения выставки "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Программы для автоматизации технологических процессов в разных отраслях созданы и массово тиражируются в РФ, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
"Созданы и массово тиражируются программы для автоматизации технологических процессов в самых разных отраслях", - сказал Мишустин.
Так, по его словам, в нефтегазовом комплексе внедрены системы, нужные при геологоразведке, бурении скважин, для мониторинга и анализа эффективности оборудования и другие.
«
"В пилотных аэропортах – для управления пассажиропотоком, багажом. В новых регионах – применяется отечественное ПО для сетей мобильной связи", - продолжил премьер.
Мишустин отметил, что перечислил лишь часть примеров. "Рассчитываем, что их станет еще больше", - добавил он.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
России есть чем гордиться в цифровой сфере, заявил Мишустин
10:56
 
ЭкономикаТехнологииРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала