https://ria.ru/20250603/avtomatizatsiya-2020612210.html

Мишустин рассказал о создании в России программ для автоматизации процессов

Мишустин рассказал о создании в России программ для автоматизации процессов - РИА Новости, 03.06.2025

Мишустин рассказал о создании в России программ для автоматизации процессов

Программы для автоматизации технологических процессов в разных отраслях созданы и массово тиражируются в РФ, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин,... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T11:10:00+03:00

2025-06-03T11:10:00+03:00

2025-06-03T11:10:00+03:00

экономика

технологии

россия

михаил мишустин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Программы для автоматизации технологических процессов в разных отраслях созданы и массово тиражируются в РФ, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). "Созданы и массово тиражируются программы для автоматизации технологических процессов в самых разных отраслях", - сказал Мишустин. Так, по его словам, в нефтегазовом комплексе внедрены системы, нужные при геологоразведке, бурении скважин, для мониторинга и анализа эффективности оборудования и другие. "В пилотных аэропортах – для управления пассажиропотоком, багажом. В новых регионах – применяется отечественное ПО для сетей мобильной связи", - продолжил премьер. Мишустин отметил, что перечислил лишь часть примеров. "Рассчитываем, что их станет еще больше", - добавил он.

https://ria.ru/20250603/rossiya-2020610326.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, технологии, россия, михаил мишустин