https://ria.ru/20250603/avto-2020676037.html
В России упали продажи новых легковых автомобилей
В России упали продажи новых легковых автомобилей - РИА Новости, 03.06.2025
В России упали продажи новых легковых автомобилей
Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам января-мая 2025 года снизились на 26% в годовом выражении и составили 437,1 тысячи штук, сообщил... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T15:13:00+03:00
2025-06-03T15:13:00+03:00
2025-06-03T15:13:00+03:00
авто
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148198/47/1481984757_0:221:4201:2584_1920x0_80_0_0_b4e9ab8cf600a00f5036c8f6b668f4e9.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам января-мая 2025 года снизились на 26% в годовом выражении и составили 437,1 тысячи штук, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные АО "ППК" (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "Объем рынка в сегменте легковых автомобилей составил 437 099 шт. (-26% к аналогичному периоду прошлого года)", - говорится в сообщении о динамике рынка по итогам пяти месяцев 2025 года. При этом рынок новых транспортных средств составил 506,5 тысячи штук (сокращение на 28% к аналогичному периоду прошлого года), а рынок новых автомобилей, произведенных в России, - 277 063 штуки (снижение на 10% в годовом выражении). Продажи новых легких коммерческих автомобилей в январе-мае снизились на 17% - до 41,7 тысячи штук, грузовых автомобилей - на 52%, до 23,5 тысячи штук, а автобусов - на 53%, до 4,3 тысячи штук. "Доля российской техники по итогам января-мая 2025 года выросла на 11 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - добавили в Минпромторге.
https://ria.ru/20250530/import-2020076900.html
https://ria.ru/20250524/vozvraschenie-2018810672.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148198/47/1481984757_230:0:3969:2804_1920x0_80_0_0_16b9760c00d528b759e2f5c7182efe23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Авто, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
В России упали продажи новых легковых автомобилей
Минпромторг: продажи новых легковых автомобилей в России снизились на 26%