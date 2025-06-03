https://ria.ru/20250603/avto-2020676037.html

В России упали продажи новых легковых автомобилей

В России упали продажи новых легковых автомобилей - РИА Новости, 03.06.2025

В России упали продажи новых легковых автомобилей

Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам января-мая 2025 года снизились на 26% в годовом выражении и составили 437,1 тысячи штук, сообщил... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T15:13:00+03:00

2025-06-03T15:13:00+03:00

2025-06-03T15:13:00+03:00

авто

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам января-мая 2025 года снизились на 26% в годовом выражении и составили 437,1 тысячи штук, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные АО "ППК" (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "Объем рынка в сегменте легковых автомобилей составил 437 099 шт. (-26% к аналогичному периоду прошлого года)", - говорится в сообщении о динамике рынка по итогам пяти месяцев 2025 года. При этом рынок новых транспортных средств составил 506,5 тысячи штук (сокращение на 28% к аналогичному периоду прошлого года), а рынок новых автомобилей, произведенных в России, - 277 063 штуки (снижение на 10% в годовом выражении). Продажи новых легких коммерческих автомобилей в январе-мае снизились на 17% - до 41,7 тысячи штук, грузовых автомобилей - на 52%, до 23,5 тысячи штук, а автобусов - на 53%, до 4,3 тысячи штук. "Доля российской техники по итогам января-мая 2025 года выросла на 11 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - добавили в Минпромторге.

https://ria.ru/20250530/import-2020076900.html

https://ria.ru/20250524/vozvraschenie-2018810672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)