https://ria.ru/20250603/avto-2020674300.html

В России в мае снизились продажи импортных автомобилей

В России в мае снизились продажи импортных автомобилей - РИА Новости, 03.06.2025

В России в мае снизились продажи импортных автомобилей

Продажи новых импортных автомобилей в России в мае снизились на 43% в годовом выражении, до 44,8 тысячи штук, а отечественных - на 15%, до 57,6 тысячи штук,... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T15:06:00+03:00

2025-06-03T15:06:00+03:00

2025-06-03T15:06:00+03:00

экономика

авто

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Продажи новых импортных автомобилей в России в мае снизились на 43% в годовом выражении, до 44,8 тысячи штук, а отечественных - на 15%, до 57,6 тысячи штук, сообщил Минпромторг России со ссылкой на данные аналитической компании ППК. Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "Темпы сокращения продаж отечественных моделей остаются ниже, чем иномарок. За месяц реализовано 44,8 тысячи импортных автомобилей (на 43% меньше, чем за май 2024 года) и 57,6 тысячи автомобилей, произведённых в России (на 15% меньше, чем в мае 2024 года)", - говорится в сообщении. Отмечается, что майские продажи в легковом сегменте составили 90,7 тысячи новых авто, показав снижение на 28% в годовом выражении и на 11% - в месячном.

https://ria.ru/20250523/gruziya-2018611286.html

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экономика, авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)