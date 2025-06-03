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В США сделали заявление после атаки ВСУ на российские аэродромы - РИА Новости, 03.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:09 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/ataki-2020661160.html
В США сделали заявление после атаки ВСУ на российские аэродромы
В США сделали заявление после атаки ВСУ на российские аэродромы - РИА Новости, 03.06.2025
В США сделали заявление после атаки ВСУ на российские аэродромы
Атаки ВСУ на российские аэродромы повышают риск военной конфронтации между Москвой и Вашингтоном, заявил бывший глава аналитического подразделения по России в... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T14:09:00+03:00
2025-06-03T14:09:00+03:00
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Атаки ВСУ на российские аэродромы повышают риск военной конфронтации между Москвой и Вашингтоном, заявил бывший глава аналитического подразделения по России в ЦРУ Джордж Биб в интервью Foreign Policy."Нет сомнений, что это (атаки на аэродромы. — Прим. ред.) увеличивает вероятность прямой конфронтации (между Россией и США. — Прим. ред.), если только администрация Трампа не предпримет активных шагов по ее разрядке, что она может сделать", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Аналитик добавил, что Украина пытается вынудить США действовать жестко в отношении России, а целевая аудитория атак на аэродромы была в Вашингтоне, а не в Москве.Первого июня Минобороны России сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак удалось задержать.Ответственность за атаки взял на себя Владимир Зеленский.
https://ria.ru/20250603/zelenskiy-2020590831.html
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в мире, украина, россия, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Вооруженные силы Украины
В США сделали заявление после атаки ВСУ на российские аэродромы

Экс-аналитик ЦРУ Биб: Киев атаками на аэродромы хотел столкнуть Россию и США

© Фото : #кобзевнасвязи/TelegramФура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области
Фура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Фото : #кобзевнасвязи/Telegram
Фура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Атаки ВСУ на российские аэродромы повышают риск военной конфронтации между Москвой и Вашингтоном, заявил бывший глава аналитического подразделения по России в ЦРУ Джордж Биб в интервью Foreign Policy.
"Нет сомнений, что это (атаки на аэродромы. — Прим. ред.) увеличивает вероятность прямой конфронтации (между Россией и США. — Прим. ред.), если только администрация Трампа не предпримет активных шагов по ее разрядке, что она может сделать", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
На Западе набросились на Зеленского после атаки на российские аэродромы
Вчера, 08:39
Аналитик добавил, что Украина пытается вынудить США действовать жестко в отношении России, а целевая аудитория атак на аэродромы была в Вашингтоне, а не в Москве.
Первого июня Минобороны России сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак удалось задержать.
Ответственность за атаки взял на себя Владимир Зеленский.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
"Нелепое переобувание". Журналист возмутился словами Рютте об Украине
Вчера, 12:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАВооруженные силы Украины
 
 
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