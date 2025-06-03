https://ria.ru/20250603/ataki-2020661160.html

В США сделали заявление после атаки ВСУ на российские аэродромы

В США сделали заявление после атаки ВСУ на российские аэродромы - РИА Новости, 03.06.2025

В США сделали заявление после атаки ВСУ на российские аэродромы

Атаки ВСУ на российские аэродромы повышают риск военной конфронтации между Москвой и Вашингтоном, заявил бывший глава аналитического подразделения по России в... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T14:09:00+03:00

2025-06-03T14:09:00+03:00

2025-06-03T14:09:00+03:00

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Атаки ВСУ на российские аэродромы повышают риск военной конфронтации между Москвой и Вашингтоном, заявил бывший глава аналитического подразделения по России в ЦРУ Джордж Биб в интервью Foreign Policy."Нет сомнений, что это (атаки на аэродромы. — Прим. ред.) увеличивает вероятность прямой конфронтации (между Россией и США. — Прим. ред.), если только администрация Трампа не предпримет активных шагов по ее разрядке, что она может сделать", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Аналитик добавил, что Украина пытается вынудить США действовать жестко в отношении России, а целевая аудитория атак на аэродромы была в Вашингтоне, а не в Москве.Первого июня Минобороны России сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак удалось задержать.Ответственность за атаки взял на себя Владимир Зеленский.

https://ria.ru/20250603/zelenskiy-2020590831.html

https://ria.ru/20250603/ryutte-2020639159.html

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в мире, украина, россия, сша, вооруженные силы украины