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В США сделали заявление после атаки ВСУ на российские аэродромы
В США сделали заявление после атаки ВСУ на российские аэродромы - РИА Новости, 03.06.2025
В США сделали заявление после атаки ВСУ на российские аэродромы
Атаки ВСУ на российские аэродромы повышают риск военной конфронтации между Москвой и Вашингтоном, заявил бывший глава аналитического подразделения по России в... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T14:09:00+03:00
2025-06-03T14:09:00+03:00
2025-06-03T14:09:00+03:00
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Атаки ВСУ на российские аэродромы повышают риск военной конфронтации между Москвой и Вашингтоном, заявил бывший глава аналитического подразделения по России в ЦРУ Джордж Биб в интервью Foreign Policy."Нет сомнений, что это (атаки на аэродромы. — Прим. ред.) увеличивает вероятность прямой конфронтации (между Россией и США. — Прим. ред.), если только администрация Трампа не предпримет активных шагов по ее разрядке, что она может сделать", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Аналитик добавил, что Украина пытается вынудить США действовать жестко в отношении России, а целевая аудитория атак на аэродромы была в Вашингтоне, а не в Москве.Первого июня Минобороны России сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак удалось задержать.Ответственность за атаки взял на себя Владимир Зеленский.
https://ria.ru/20250603/zelenskiy-2020590831.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Вооруженные силы Украины
В США сделали заявление после атаки ВСУ на российские аэродромы
Экс-аналитик ЦРУ Биб: Киев атаками на аэродромы хотел столкнуть Россию и США