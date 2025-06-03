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Отдых и оздоровление детей обсудили на заседании комитета ГД в Архангельске - РИА Новости, 03.06.2025
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Архангельская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Архангельская область
 
21:04 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/arkhangelsk-2020747836.html
Отдых и оздоровление детей обсудили на заседании комитета ГД в Архангельске
Отдых и оздоровление детей обсудили на заседании комитета ГД в Архангельске - РИА Новости, 03.06.2025
Отдых и оздоровление детей обсудили на заседании комитета ГД в Архангельске
Вопросы организации отдыха и оздоровления детей, а также пути решения демографических вызовов в Арктической зоне стали ключевыми на прошедшем в Архангельске... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T21:04:00+03:00
2025-06-03T21:04:00+03:00
архангельская область
александр цыбульский
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АРХАНГЕЛЬСК, 3 июн – РИА Новости. Вопросы организации отдыха и оздоровления детей, а также пути решения демографических вызовов в Арктической зоне стали ключевыми на прошедшем в Архангельске заседании комитета Госдумы по защите семьи и вопросам материнства и детства, сообщила пресс-служба правительства региона. В рамках II Женского Арктического форума в Архангельске прошло совместное заседание комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства и женской палаты депутатов Архангельской области. "Сегодня у нас такая площадка, на который мы должны говорить друг с другом максимально откровенно: и о хорошем, чего удалось достичь, и о проблемах, чтобы корректировать наши дальнейшие действия и принимать новые решения для поддержки семей. Для Архангельской области это крайне важно", - сказал в своем вступительном слове губернатор региона Александр Цыбульский. Как было отмечено на совещании, устойчивое развитие невозможно без заботы о будущем поколении, без создания условий для рождения, воспитания, полноценного отдыха и оздоровления детей. В Архангельской области действует 31 мера социальной поддержки семей с детьми, из которых 17 – для многодетных. Большое внимание в регионе уделяется и организации детского отдыха. В летней оздоровительной кампании 2025 года в Архангельской области планируют работу 388 организаций отдыха детей. Общая численность детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, составляет почти 40 тысяч человек. Также в регионе развивается инфраструктура детского отдыха, в 2025 году Архангельская область участвует в федеральной программе создания современной инфраструктуры лагерей. Субсидия из федерального бюджета на ближайшие два года составляет 95 миллионов рублей. На эти средства будут модернизированы лагеря "Северный Артек", "Буревестник", "Орлёнок". По словам председателя комитета Госдумы ФС РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной, ответственность за меры по обеспечению летнего оздоровления детей нельзя возлагать только на региональные органы власти и местные бюджеты. Она отметила, что в настоящее время прорабатывается инициатива по возвращению родителям компенсации за оплату путевок в детские лагеря. "Не каждый региональный и муниципальный бюджет может позволить компенсировать часть оплаты путевки. Архангельская область в этом – положительный пример. Мы побывали сегодня в палаточном лагере "Архангел", и здесь половину путевки детям из региона оплачивает областной бюджет. Нам там очень понравилось", – отметила Останина.
https://ria.ru/20250524/gosnagrady-2018918120.html
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александр цыбульский
Архангельская область, Александр Цыбульский
Отдых и оздоровление детей обсудили на заседании комитета ГД в Архангельске

Заседание комитета ГД по защите семьи и материнства прошло в Архангельске

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАлександр Цыбульский
Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Александр Цыбульский. Архивное фото
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АРХАНГЕЛЬСК, 3 июн – РИА Новости. Вопросы организации отдыха и оздоровления детей, а также пути решения демографических вызовов в Арктической зоне стали ключевыми на прошедшем в Архангельске заседании комитета Госдумы по защите семьи и вопросам материнства и детства, сообщила пресс-служба правительства региона.
В рамках II Женского Арктического форума в Архангельске прошло совместное заседание комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства и женской палаты депутатов Архангельской области.
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"Сегодня у нас такая площадка, на который мы должны говорить друг с другом максимально откровенно: и о хорошем, чего удалось достичь, и о проблемах, чтобы корректировать наши дальнейшие действия и принимать новые решения для поддержки семей. Для Архангельской области это крайне важно", - сказал в своем вступительном слове губернатор региона Александр Цыбульский.
Как было отмечено на совещании, устойчивое развитие невозможно без заботы о будущем поколении, без создания условий для рождения, воспитания, полноценного отдыха и оздоровления детей. В Архангельской области действует 31 мера социальной поддержки семей с детьми, из которых 17 – для многодетных.
Большое внимание в регионе уделяется и организации детского отдыха. В летней оздоровительной кампании 2025 года в Архангельской области планируют работу 388 организаций отдыха детей. Общая численность детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, составляет почти 40 тысяч человек.
Также в регионе развивается инфраструктура детского отдыха, в 2025 году Архангельская область участвует в федеральной программе создания современной инфраструктуры лагерей. Субсидия из федерального бюджета на ближайшие два года составляет 95 миллионов рублей. На эти средства будут модернизированы лагеря "Северный Артек", "Буревестник", "Орлёнок".
По словам председателя комитета Госдумы ФС РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной, ответственность за меры по обеспечению летнего оздоровления детей нельзя возлагать только на региональные органы власти и местные бюджеты. Она отметила, что в настоящее время прорабатывается инициатива по возвращению родителям компенсации за оплату путевок в детские лагеря.
"Не каждый региональный и муниципальный бюджет может позволить компенсировать часть оплаты путевки. Архангельская область в этом – положительный пример. Мы побывали сегодня в палаточном лагере "Архангел", и здесь половину путевки детям из региона оплачивает областной бюджет. Нам там очень понравилось", – отметила Останина.
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