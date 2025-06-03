https://ria.ru/20250603/anokhin-2020731477.html

Анохин рассказал о расширении молочного комплекса в Смоленской области

Анохин рассказал о расширении молочного комплекса в Смоленской области - РИА Новости, 03.06.2025

Анохин рассказал о расширении молочного комплекса в Смоленской области

Увеличение молочного комплекса "Золотая Нива" в Дорогобужском и Сафоновском округах Смоленской области продолжается, сообщил губернатор региона Василий Анохин в РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T18:47:00+03:00

2025-06-03T18:47:00+03:00

2025-06-03T18:47:00+03:00

смоленская область

василий анохин

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Увеличение молочного комплекса "Золотая Нива" в Дорогобужском и Сафоновском округах Смоленской области продолжается, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем официальном телеграм-канале. На предприятии будут построены коровники, дворы для выращивания молодняка и нетелей, доильный блок и другие объекты. По его словам, этот инвестиционный проект – один из крупнейших в регионе. "Завершение работ запланировано на следующий год. Это позволит увеличить фуражное стадо крупного рогатого скота, расширить посевные площади в два с половиной раза – с 4 тысяч до 10,5 тысячи гектаров и повысить надои с 26 тысяч до 68 тысяч тонн в год", — написал Анохин. Он отметил, что в развитие компания планирует вложить порядка 5,4 миллиарда рублей. В настоящее время выполнен основной объем строительных работ на объектах, ведется их присоединение к инженерным сетям и подготовка к установке производственного оборудования. Благодаря расширению фермерского комплекса будет создано 145 новых рабочих мест. По мнению губернатора, реализация проекта станет мощным стимулом для развития агропромышленного комплекса и роста экономики всего региона, а значит, и повышения благополучия смолян. Правительство области продолжит оказывать содействие компании для успешного завершения работ, заключил Анохин.

https://ria.ru/20250602/anokhin-2020561947.html

https://ria.ru/20250530/anokhin-2020008661.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

василий анохин