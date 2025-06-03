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Более 240 алкомаркетов закрылись в Вологодской области - РИА Новости, 03.06.2025
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Вологодская область
 
16:05 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/alkogol-2020688138.html
Более 240 алкомаркетов закрылись в Вологодской области
Более 240 алкомаркетов закрылись в Вологодской области - РИА Новости, 03.06.2025
Более 240 алкомаркетов закрылись в Вологодской области
После введения ограничений розничной продажи алкогольной продукции в Вологодской области закрылись 244 алкомаркета из 610, сообщил губернатор Георгий Филимонов. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T16:05:00+03:00
2025-06-03T16:05:00+03:00
вологодская область
георгий филимонов
алкоголь
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. После введения ограничений розничной продажи алкогольной продукции в Вологодской области закрылись 244 алкомаркета из 610, сообщил губернатор Георгий Филимонов. "Постоянно мониторим результаты нашей работы, видим реальные перемены, подтверждённые статистическими данными. В Вологодской области функционировало 610 алкомаркетов, из них закрылось 244 точки: 145 — федеральных; 99 — региональных (14 — за май)", - написал он в своем Telegram-канале. Филимонов также сообщил, что за три месяца действия новых правил объем реализации алкогольной продукции снизился на 32,1% — по алкомаркетам и на 20% — по области. "По данным Минздрава Вологодской области, за три месяца снизилось: число пациентов, поступивших с алкогольным опьянением в больницы — на 13%, число вызовов скорой медпомощи по поводу алкогольной интоксикации — на 19%, количество госпитализаций с алкогольными психозами — на 36%", - написал губернатор. Он также сообщил, что по данным ГИБДД, за три месяца реализации закона количество ДТП по вине пьяных водителей сократилось на 26%. По данным УМВД, снизилось число нарушений, связанных с потреблением алкоголя - почти на 30%; количество случаев распития в общественных местах — на 32,5%, до 143; число появлений в общественных местах в состоянии опьянения — на 34,7%, до 1 414. Закон об ограничении розничной продажи алкоголя в Вологодской области вступил в силу с 1 марта 2025 года. В соответствии с документом, в частности, с понедельника по пятницу алкоголь в регионе можно приобрести с 12.00 до 14.00. В субботу и воскресенье, а также в новогодние каникулы, в День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы розничная продажа алкоголя осуществляется с 8.00 до 23.00. Рестораны могут продавать алкоголь в соответствии со своим режимом работы без ограничения по времени.
https://ria.ru/20250526/vologda-2019135943.html
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георгий филимонов, алкоголь
Вологодская область, Георгий Филимонов, Алкоголь
Более 240 алкомаркетов закрылись в Вологодской области

В Вологодской области закрылись 244 алкомаркета после введения ограничений

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГеоргий Филимонов
Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Георгий Филимонов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. После введения ограничений розничной продажи алкогольной продукции в Вологодской области закрылись 244 алкомаркета из 610, сообщил губернатор Георгий Филимонов.
"Постоянно мониторим результаты нашей работы, видим реальные перемены, подтверждённые статистическими данными. В Вологодской области функционировало 610 алкомаркетов, из них закрылось 244 точки: 145 — федеральных; 99 — региональных (14 — за май)", - написал он в своем Telegram-канале.
Филимонов также сообщил, что за три месяца действия новых правил объем реализации алкогольной продукции снизился на 32,1% — по алкомаркетам и на 20% — по области.
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"По данным Минздрава Вологодской области, за три месяца снизилось: число пациентов, поступивших с алкогольным опьянением в больницы — на 13%, число вызовов скорой медпомощи по поводу алкогольной интоксикации — на 19%, количество госпитализаций с алкогольными психозами — на 36%", - написал губернатор.
Он также сообщил, что по данным ГИБДД, за три месяца реализации закона количество ДТП по вине пьяных водителей сократилось на 26%. По данным УМВД, снизилось число нарушений, связанных с потреблением алкоголя - почти на 30%; количество случаев распития в общественных местах — на 32,5%, до 143; число появлений в общественных местах в состоянии опьянения — на 34,7%, до 1 414.
Закон об ограничении розничной продажи алкоголя в Вологодской области вступил в силу с 1 марта 2025 года. В соответствии с документом, в частности, с понедельника по пятницу алкоголь в регионе можно приобрести с 12.00 до 14.00. В субботу и воскресенье, а также в новогодние каникулы, в День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы розничная продажа алкоголя осуществляется с 8.00 до 23.00. Рестораны могут продавать алкоголь в соответствии со своим режимом работы без ограничения по времени.
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