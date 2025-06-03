https://ria.ru/20250603/alkogol-2020688138.html

Более 240 алкомаркетов закрылись в Вологодской области

Более 240 алкомаркетов закрылись в Вологодской области - РИА Новости, 03.06.2025

Более 240 алкомаркетов закрылись в Вологодской области

После введения ограничений розничной продажи алкогольной продукции в Вологодской области закрылись 244 алкомаркета из 610, сообщил губернатор Георгий Филимонов. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T16:05:00+03:00

2025-06-03T16:05:00+03:00

2025-06-03T16:05:00+03:00

вологодская область

георгий филимонов

алкоголь

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. После введения ограничений розничной продажи алкогольной продукции в Вологодской области закрылись 244 алкомаркета из 610, сообщил губернатор Георгий Филимонов. "Постоянно мониторим результаты нашей работы, видим реальные перемены, подтверждённые статистическими данными. В Вологодской области функционировало 610 алкомаркетов, из них закрылось 244 точки: 145 — федеральных; 99 — региональных (14 — за май)", - написал он в своем Telegram-канале. Филимонов также сообщил, что за три месяца действия новых правил объем реализации алкогольной продукции снизился на 32,1% — по алкомаркетам и на 20% — по области. "По данным Минздрава Вологодской области, за три месяца снизилось: число пациентов, поступивших с алкогольным опьянением в больницы — на 13%, число вызовов скорой медпомощи по поводу алкогольной интоксикации — на 19%, количество госпитализаций с алкогольными психозами — на 36%", - написал губернатор. Он также сообщил, что по данным ГИБДД, за три месяца реализации закона количество ДТП по вине пьяных водителей сократилось на 26%. По данным УМВД, снизилось число нарушений, связанных с потреблением алкоголя - почти на 30%; количество случаев распития в общественных местах — на 32,5%, до 143; число появлений в общественных местах в состоянии опьянения — на 34,7%, до 1 414. Закон об ограничении розничной продажи алкоголя в Вологодской области вступил в силу с 1 марта 2025 года. В соответствии с документом, в частности, с понедельника по пятницу алкоголь в регионе можно приобрести с 12.00 до 14.00. В субботу и воскресенье, а также в новогодние каникулы, в День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы розничная продажа алкоголя осуществляется с 8.00 до 23.00. Рестораны могут продавать алкоголь в соответствии со своим режимом работы без ограничения по времени.

https://ria.ru/20250526/vologda-2019135943.html

https://ria.ru/20250522/mgimo--2018521147.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

георгий филимонов, алкоголь