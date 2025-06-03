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В Кишиневе проходит акция в поддержку Гуцул у здания суда - РИА Новости, 03.06.2025
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13:00 03.06.2025 (обновлено: 13:01 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/aktsiya-2020645309.html
В Кишиневе проходит акция в поддержку Гуцул у здания суда
В Кишиневе проходит акция в поддержку Гуцул у здания суда - РИА Новости, 03.06.2025
В Кишиневе проходит акция в поддержку Гуцул у здания суда
В Кишиневе у районного суда проходит пикет в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул и активистки блока "Победа" Светланы Попан, обвиняемых в незаконном... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T13:00:00+03:00
2025-06-03T13:01:00+03:00
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задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 3 июн - РИА Новости. В Кишиневе у районного суда проходит пикет в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул и активистки блока "Победа" Светланы Попан, обвиняемых в незаконном финансировании партии "Шор", передает корреспондент РИА Новости Сторонники Гуцул и представители оппозиционного блока "Победа" собрались у здания суда, требуя прекращения политических репрессий. Участники акции развернули флаг Гагаузской автономии и скандируют лозунги "Свободу политзаключенным!" и "Долой ПДС!". В пикете участвуют около 500 человек. Заседание суда уже началось. Гуцул и Попан находятся в зале заседаний. Прессу на слушание не впустили. "Задержание Гуцул — это атака на автономию и попытка устранить оппозицию перед выборами.Мы требуем немедленного освобождения задержанных и расследования действий властей", — подчеркнул представитель блока "Победа" Юрий Витнянский. В марте 2025 года Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева по обвинению в незаконном финансировании партии "Шор". Власти Молдавии также ограничивают работу СМИ и оппозиции, запрещая протесты за 30 дней до и после выборов. В 2023 году были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов, включая ресурсы российских и молдавских СМИ. Давление оказывается и на Молдавскую православную церковь. Эти меры могут усилить напряженность в преддверии парламентских выборов 28 сентября 2025 года.
https://ria.ru/20250529/gosduma-2019863966.html
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в мире, кишинев, гагаузия, молдавия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Кишинев, Гагаузия, Молдавия, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул
В Кишиневе проходит акция в поддержку Гуцул у здания суда

В Кишиневе у суда проходит акция в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул

© Фото : Sputnik Молдова 2.0/TelegramСторонники Евгении Гуцул у здания суда в Кишиневе
Сторонники Евгении Гуцул у здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Фото : Sputnik Молдова 2.0/Telegram
Сторонники Евгении Гуцул у здания суда в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 3 июн - РИА Новости. В Кишиневе у районного суда проходит пикет в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул и активистки блока "Победа" Светланы Попан, обвиняемых в незаконном финансировании партии "Шор", передает корреспондент РИА Новости
Сторонники Гуцул и представители оппозиционного блока "Победа" собрались у здания суда, требуя прекращения политических репрессий. Участники акции развернули флаг Гагаузской автономии и скандируют лозунги "Свободу политзаключенным!" и "Долой ПДС!". В пикете участвуют около 500 человек.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
В Госдуме назвали Гуцул символом сопротивления режиму Санду
29 мая, 20:57
Заседание суда уже началось. Гуцул и Попан находятся в зале заседаний. Прессу на слушание не впустили.
"Задержание Гуцул — это атака на автономию и попытка устранить оппозицию перед выборами.Мы требуем немедленного освобождения задержанных и расследования действий властей", — подчеркнул представитель блока "Победа" Юрий Витнянский.
В марте 2025 года Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева по обвинению в незаконном финансировании партии "Шор". Власти Молдавии также ограничивают работу СМИ и оппозиции, запрещая протесты за 30 дней до и после выборов. В 2023 году были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов, включая ресурсы российских и молдавских СМИ. Давление оказывается и на Молдавскую православную церковь. Эти меры могут усилить напряженность в преддверии парламентских выборов 28 сентября 2025 года.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
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20 мая, 15:19
 
В миреКишиневГагаузияМолдавияЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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