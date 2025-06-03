https://ria.ru/20250603/aktrisa-2020711273.html

Влюбилась в 28-летнего тирана: как сложилась судьба актрисы Ирины Малышевой

Влюбилась в 28-летнего тирана: как сложилась судьба актрисы Ирины Малышевой - РИА Новости, 03.06.2025

Влюбилась в 28-летнего тирана: как сложилась судьба актрисы Ирины Малышевой

Уже в 14 лет эта актриса получила всесоюзную популярность, снявшись в фильме Сергея Соловьева "Сто дней после детства". Однако, работа в кино принесла школьнице РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T18:37:00+03:00

2025-06-03T18:37:00+03:00

2025-06-03T18:37:00+03:00

мосфильм

культура

кино

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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Уже в 14 лет эта актриса получила всесоюзную популярность, снявшись в фильме Сергея Соловьева "Сто дней после детства". Однако, работа в кино принесла школьнице не только славу, но и любовь: Ирина Малышева стала переписываться со сценаристом Александром Александровым, что в итоге переросло в законный брак. Вот только союз вылился в подпольный аборт и тиранию мужа. О сложной судьбе актрисы - в материале РИА Новости.Белая ворона среди "золотой молодежи"Хотя Ирина Малышева родилась в интеллигентной семье профессора конструкторского бюро и солистки хора, безоблачным ее детство не назовешь. Мать, человек со сложным характером, была вынуждена оставить сцену из-за забот о ребенке, и постоянно напоминала о своей жертве близким.Ирина училась в элитной английской спецшколе, где у нее не складывались отношения со сверстниками из-за разницы в материальном положении. Школьники-мажоры хвастались заграничными нарядами и жвачками, чего у Малышевой, конечно, не было. Поэтому относились к небогатой девочке с барским снисхождением.Не получилось подружиться с одноклассниками даже после того, как она снялась в кино и обрела популярность: богатые подростки просто не простили "белой вороне" начало актерской карьеры.В кино привела за руку мамаНа съемочную площадку тринадцатилетнюю Иру привела мама, которая увидела объявление о поиске юных актрис для "Мосфильма" и записала дочь на пробы.Со второй попытки Ирина получила роль в фильме Сергея Соловьева, причем сначала ее даже утвердили на главную роль, которая потом досталась Татьяне Друбич.На съемках картины "Сто дней после детства" Ирина общалась с другими детьми и частенько сбегала по вечерам на дискотеки. А вот Таня Друбич сторонилась юных коллег, проводя время с бабушкой или же с режиссером и его избранницей Марианной Кушнеровой. Впоследствии это закончилось всем хорошо известным сюрпризом — с Марианной Соловьев развелся, а в 1980-х женился на Друбич.Роман с бородатым и лысым сценаристомНа съемках 14-летняя Ира подружилась с лысым и бородатым сценаристом Александром Александровым, чем-то напоминавшим Карабаса-Барабаса. С ним она часто беседовала о кино и литературе."После выхода фильма на экраны начался наш эпистолярный роман. Целый год я писала ему письма со всех съемочных площадок. Даже призналась в своем увлечении одноклассником Женей Лунгиным", — вспоминала Малышева.А по окончании школы Малышева сделала решительный шаг навстречу взрослому мужчине, поцеловав сценариста. Уже через неделю она к нему переехала, разбив матери сердце.Бутылка водки и подпольный абортУдачно сыгранная роль принесла актрисе известность, ее стали приглашать и в другие проекты. Девушка поступила в "Щуку" и еще до окончания вуза пополнила фильмографию ролями в картинах "Принцесса на горошине", "Поговорим, брат…" и "Было у отца три сына".Если карьера у актрисы складывалась удачно, то в личной жизни начались проблемы. Александров сильно выпивал и на этой почве постоянно возникали скандалы.Другие студенты звали девушку "синим чулком", не подозревая о романе с Александровым. Отношения развивались по печальному сценарию: Ирине приходилось бороться с участившимися запоями возлюбленного. Однажды она вылила в раковину бутылку водки, Александр рассвирепел, избил свою пассию и выгнал на улицу. Но Ирина прощала все обиды.Вскоре она забеременела, но Александров этому обрадовался не сильно, уйдя в очередной запой. Мать убедила дочь сделать подпольный аборт, о чем девушка впоследствии горько сожалела.Из актрисы в риэлторыНа съемках фильма "Иди и смотри" 18-летняя актриса познакомилась с режиссером Элемом Климовым. Несмотря на то, что режиссер был женат на красавице Ларисе Шепитько и был старше Ирины на 20 лет, между ними вспыхнул роман.Но отношения продлились недолго. Актриса и режиссер расстались после трагической гибели супруги Климова. Окончательно оборвались и отношения с Александровым.В 1990-х Малышева решилась сменить профессию, став риелтором, причем довольно успешным. Многие ее клиенты узнавали актрису и охотнее подписывали договоры о покупке недвижимости. Правда, иногда актриса возвращалась ненадолго в кино.Сменив профессию, Ирина получила шанс и на личное счастье, найдя мужчину не из шоу-бизнеса и который сумел оценить ее по достоинству.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мосфильм, культура, кино