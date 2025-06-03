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Мишустин оценил безопасность полетов авиакомпанией "Аэрофлот" - РИА Новости, 03.06.2025
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11:24 03.06.2025 (обновлено: 11:54 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/aeroflot-2020616367.html
Мишустин оценил безопасность полетов авиакомпанией "Аэрофлот"
Мишустин оценил безопасность полетов авиакомпанией "Аэрофлот" - РИА Новости, 03.06.2025
Мишустин оценил безопасность полетов авиакомпанией "Аэрофлот"
"Аэрофлот" серьезно занимается вопросами безопасности полетов, качество авиакомпании ни у кого не вызывает сомнения, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T11:24:00+03:00
2025-06-03T11:54:00+03:00
экономика
технологии
россия
михаил мишустин
аэрофлот
"аврора"
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. "Аэрофлот" серьезно занимается вопросами безопасности полетов, качество авиакомпании ни у кого не вызывает сомнения, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава правительства во вторник осмотрел выставку "ЦИПР-2025", посвященную цифровым технологиям. В частности, Мишустин ознакомился со стендом авиакомпании "Аэрофлот". Премьер-министру представили первую в России полностью импортозамещенную систему планирования полетов. Она находится в опытной эксплуатации "Аэрофлота", затем будет тиражирована на дочерние компании, а также будет иметь высокий экспортный потенциал, сообщил представитель стенда. Кроме того, главе правительства показали электронный портфель пилота. Это это мобильное приложение, работающее на планшетах с ОС "Аврора", которое представляет доступ к полетной документации. "Главное, чтобы летчик не утратил свой главный навык – управлять воздушным судном, здесь никакие компьютеры не помогут. Ну я шучу, конечно. Без сомнения, автоматизация — это то, что пришло на помощь в том числе пилотам и специалистам, которые отправляют в рейс самолеты. И вся логистика, которая вокруг этого, она сейчас выстроена через автоматизацию. Я знаю, что "Аэрофлот" очень серьезно занимается безопасностью, готовит пилотов, и, наверное, это основа для любого пассажира, знать, что все безопасно", - сообщил Мишустин. Также Мишустину показали приложение, работающее на планшетах с ОС "Аврора", с помощью которого бортпроводники могут отслеживать расписание рейсов, а также информацию о полете. "Качество "Аэрофлота" ни у кого не вызывает сомнения", - сказал Мишустин. Он также подчеркнул, что планы авиакомпании по импортозамещению, которые она строила несколько лет назад, удалось реализовать.
https://ria.ru/20250602/aeroflot-2020424376.html
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экономика, технологии, россия, михаил мишустин, аэрофлот, "аврора"
Экономика, Технологии, Россия, Михаил Мишустин, Аэрофлот, "Аврора"
Мишустин оценил безопасность полетов авиакомпанией "Аэрофлот"

Мишустин: "Аэрофлот" серьезно занимается вопросами безопасности полетов

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения выставки "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде. 3 июня 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения выставки Цифровая индустрия промышленной России в Нижнем Новгороде. 3 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения выставки "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде. 3 июня 2025
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. "Аэрофлот" серьезно занимается вопросами безопасности полетов, качество авиакомпании ни у кого не вызывает сомнения, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства во вторник осмотрел выставку "ЦИПР-2025", посвященную цифровым технологиям. В частности, Мишустин ознакомился со стендом авиакомпании "Аэрофлот". Премьер-министру представили первую в России полностью импортозамещенную систему планирования полетов. Она находится в опытной эксплуатации "Аэрофлота", затем будет тиражирована на дочерние компании, а также будет иметь высокий экспортный потенциал, сообщил представитель стенда.
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Кроме того, главе правительства показали электронный портфель пилота. Это это мобильное приложение, работающее на планшетах с ОС "Аврора", которое представляет доступ к полетной документации.
"Главное, чтобы летчик не утратил свой главный навык – управлять воздушным судном, здесь никакие компьютеры не помогут. Ну я шучу, конечно. Без сомнения, автоматизация — это то, что пришло на помощь в том числе пилотам и специалистам, которые отправляют в рейс самолеты. И вся логистика, которая вокруг этого, она сейчас выстроена через автоматизацию. Я знаю, что "Аэрофлот" очень серьезно занимается безопасностью, готовит пилотов, и, наверное, это основа для любого пассажира, знать, что все безопасно", - сообщил Мишустин.
Также Мишустину показали приложение, работающее на планшетах с ОС "Аврора", с помощью которого бортпроводники могут отслеживать расписание рейсов, а также информацию о полете.
"Качество "Аэрофлота" ни у кого не вызывает сомнения", - сказал Мишустин. Он также подчеркнул, что планы авиакомпании по импортозамещению, которые она строила несколько лет назад, удалось реализовать.
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ЭкономикаТехнологииРоссияМихаил МишустинАэрофлот"Аврора"
 
 
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