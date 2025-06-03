https://ria.ru/20250603/aeroflot-2020616367.html

Мишустин оценил безопасность полетов авиакомпанией "Аэрофлот"

Мишустин оценил безопасность полетов авиакомпанией "Аэрофлот" - РИА Новости, 03.06.2025

Мишустин оценил безопасность полетов авиакомпанией "Аэрофлот"

"Аэрофлот" серьезно занимается вопросами безопасности полетов, качество авиакомпании ни у кого не вызывает сомнения, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T11:24:00+03:00

2025-06-03T11:24:00+03:00

2025-06-03T11:54:00+03:00

экономика

технологии

россия

михаил мишустин

аэрофлот

"аврора"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020627174_0:216:3040:1926_1920x0_80_0_0_03466aac43a7489a33f581881e956ada.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. "Аэрофлот" серьезно занимается вопросами безопасности полетов, качество авиакомпании ни у кого не вызывает сомнения, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава правительства во вторник осмотрел выставку "ЦИПР-2025", посвященную цифровым технологиям. В частности, Мишустин ознакомился со стендом авиакомпании "Аэрофлот". Премьер-министру представили первую в России полностью импортозамещенную систему планирования полетов. Она находится в опытной эксплуатации "Аэрофлота", затем будет тиражирована на дочерние компании, а также будет иметь высокий экспортный потенциал, сообщил представитель стенда. Кроме того, главе правительства показали электронный портфель пилота. Это это мобильное приложение, работающее на планшетах с ОС "Аврора", которое представляет доступ к полетной документации. "Главное, чтобы летчик не утратил свой главный навык – управлять воздушным судном, здесь никакие компьютеры не помогут. Ну я шучу, конечно. Без сомнения, автоматизация — это то, что пришло на помощь в том числе пилотам и специалистам, которые отправляют в рейс самолеты. И вся логистика, которая вокруг этого, она сейчас выстроена через автоматизацию. Я знаю, что "Аэрофлот" очень серьезно занимается безопасностью, готовит пилотов, и, наверное, это основа для любого пассажира, знать, что все безопасно", - сообщил Мишустин. Также Мишустину показали приложение, работающее на планшетах с ОС "Аврора", с помощью которого бортпроводники могут отслеживать расписание рейсов, а также информацию о полете. "Качество "Аэрофлота" ни у кого не вызывает сомнения", - сказал Мишустин. Он также подчеркнул, что планы авиакомпании по импортозамещению, которые она строила несколько лет назад, удалось реализовать.

https://ria.ru/20250602/aeroflot-2020424376.html

https://ria.ru/20250526/aeroflot-2019094146.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, михаил мишустин, аэрофлот, "аврора"