https://ria.ru/20250602/zelenskiy-2020387856.html

"Пойдет на все". На Западе пришли в ярость из-за атаки Зеленского

"Пойдет на все". На Западе пришли в ярость из-за атаки Зеленского - РИА Новости, 02.06.2025

"Пойдет на все". На Западе пришли в ярость из-за атаки Зеленского

Теракт в отношении российских аэродромов показал, что Владимир Зеленский готов пожертвовать всем, чтобы остаться у власти, заявил аналитик венгерского Центра... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T09:36:00+03:00

2025-06-02T09:36:00+03:00

2025-06-02T09:36:00+03:00

министерство обороны рф (минобороны рф)

владимир зеленский

золтан кошкович

украина

амурская область

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости.Теракт в отношении российских аэродромов показал, что Владимир Зеленский готов пожертвовать всем, чтобы остаться у власти, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X."Зеленский пойдет на все, чтобы остаться у власти. Его политическое выживание связано с войной", — написал он.По словам аналитика, глава киевского режима на самом деле пытается спровоцировать ядерный ответ, которого, по словам Кошковича, не произойдет. Терактом в отношении аэродромов Украина решила саботировать мирные переговоры, добавил он.В воскресенье Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украинына аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.Ответственность за атаки на себя взял Владимир Зеленский.

https://ria.ru/20250602/ukraina-2020378568.html

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020304686.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), владимир зеленский, золтан кошкович, украина, амурская область, киев, в мире