https://ria.ru/20250602/zelenskiy-2020365695.html

Во Франции набросились на Зеленского после атаки по российским аэродромам

Во Франции набросились на Зеленского после атаки по российским аэродромам - РИА Новости, 02.06.2025

Во Франции набросились на Зеленского после атаки по российским аэродромам

Совершив теракт в отношении аэродромов России, Владимир Зеленский продемонстрировал, что он не стремится к завершению конфликта на Украине, заявил лидер... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T03:39:00+03:00

2025-06-02T03:39:00+03:00

2025-06-02T03:39:00+03:00

в мире

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владимир зеленский

флориан филиппо

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости.Совершив теракт в отношении аэродромов России, Владимир Зеленский продемонстрировал, что он не стремится к завершению конфликта на Украине, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Зеленский только что продемонстрировал, что он упорно отказывается от мира", — написал он.По мнению политика, эта атака была спланирована при поддержке европейских партнеров Киева, которые также заинтересованы только в продолжении военных действий. Если конфликт прекратится, Зеленский потеряет власть, а европейские элиты лишаться источника обогащения, пояснил он."Лучший способ подорвать все ведущиеся мирные переговоры, сделать диалог невозможным, подлить масла в огонь — как раз накануне мирных переговоров. <…> Хватит! <…> Они делают все, чтобы развязать Третью мировую войну: давайте остановим их!" — призвал Филиппо.В воскресенье Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.Ответственность за атаки на себя взял Владимир Зеленский.Новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня. На них Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.

https://ria.ru/20250602/zelenskiy-2020360047.html

https://ria.ru/20250602/memorandum-2020359135.html

https://ria.ru/20250602/reaktsiya-2020363146.html

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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, флориан филиппо