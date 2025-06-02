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Во Франции набросились на Зеленского после атаки по российским аэродромам - РИА Новости, 02.06.2025
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03:39 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/zelenskiy-2020365695.html
Во Франции набросились на Зеленского после атаки по российским аэродромам
Во Франции набросились на Зеленского после атаки по российским аэродромам - РИА Новости, 02.06.2025
Во Франции набросились на Зеленского после атаки по российским аэродромам
Совершив теракт в отношении аэродромов России, Владимир Зеленский продемонстрировал, что он не стремится к завершению конфликта на Украине, заявил лидер... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T03:39:00+03:00
2025-06-02T03:39:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
владимир зеленский
флориан филиппо
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости.Совершив теракт в отношении аэродромов России, Владимир Зеленский продемонстрировал, что он не стремится к завершению конфликта на Украине, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Зеленский только что продемонстрировал, что он упорно отказывается от мира", — написал он.По мнению политика, эта атака была спланирована при поддержке европейских партнеров Киева, которые также заинтересованы только в продолжении военных действий. Если конфликт прекратится, Зеленский потеряет власть, а европейские элиты лишаться источника обогащения, пояснил он."Лучший способ подорвать все ведущиеся мирные переговоры, сделать диалог невозможным, подлить масла в огонь — как раз накануне мирных переговоров. &lt;…&gt; Хватит! &lt;…&gt; Они делают все, чтобы развязать Третью мировую войну: давайте остановим их!" — призвал Филиппо.В воскресенье Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.Ответственность за атаки на себя взял Владимир Зеленский.Новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня. На них Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.
https://ria.ru/20250602/zelenskiy-2020360047.html
https://ria.ru/20250602/memorandum-2020359135.html
https://ria.ru/20250602/reaktsiya-2020363146.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, флориан филиппо
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Флориан Филиппо
Во Франции набросились на Зеленского после атаки по российским аэродромам

Филиппо: Зеленский продемонстрировал, что не хочет мира

© AP Photo / Susan WalshВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости.Совершив теракт в отношении аэродромов России, Владимир Зеленский продемонстрировал, что он не стремится к завершению конфликта на Украине, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.
«
"Зеленский только что продемонстрировал, что он упорно отказывается от мира", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
"Будет хуже": в Раде призвали к расправе над Зеленским
01:10
По мнению политика, эта атака была спланирована при поддержке европейских партнеров Киева, которые также заинтересованы только в продолжении военных действий. Если конфликт прекратится, Зеленский потеряет власть, а европейские элиты лишаться источника обогащения, пояснил он.
"Лучший способ подорвать все ведущиеся мирные переговоры, сделать диалог невозможным, подлить масла в огонь — как раз накануне мирных переговоров. <…> Хватит! <…> Они делают все, чтобы развязать Третью мировую войну: давайте остановим их!" — призвал Филиппо.
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Россия получила от Украины меморандум о мирном урегулировании
00:55
В воскресенье Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
Ответственность за атаки на себя взял Владимир Зеленский.
Новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня. На них Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
"Глубоко на дне": в США отреагировали на атаку по аэродромам России
02:00
 
В миреРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийФлориан Филиппо
 
 
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