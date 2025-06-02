https://ria.ru/20250602/yakovenko-2020374337.html

Яковенко объяснил, что Европа сделает для сохранения единства Запада

Яковенко объяснил, что Европа сделает для сохранения единства Запада - РИА Новости, 02.06.2025

Яковенко объяснил, что Европа сделает для сохранения единства Запада

Европа намерена сохранить единство Запада срывом переговоров по Украине, показал доклад "Россия как глобальный проект". РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T07:49:00+03:00

2025-06-02T07:49:00+03:00

2025-06-02T08:53:00+03:00

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Европа намерена сохранить единство Запада срывом переговоров по Украине, показал доклад "Россия как глобальный проект". "Не исключено, что для начала Европа намерена решить проблему сохранения единства Запада посредством срыва украинского урегулирования", - написал в нем заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. Кроме того, это поможет глобалистским элитам подорвать президентство Дональда Трампа, отметил Яковенко. "Трампу объявлена война со стороны западных либерально-глобалистских элит и ее исход абсолютно непредсказуем, что и является главным фактором нынешней геополитической неопределенности. Не должно быть иллюзий: западные элиты приперты к стенке в своем агрессивном мироощущении… Поэтому они ведут себя иррационально, готовы "повторить историю" и вернуть Европу, а затем и весь мир в межвоенный период с его фашизмом/нацизмом", - отметил он. Что касается консервативного проекта самого Трампа, то он, по оценке Яковенко, означает возврат к великодержавной политике XIX века и сжатие глобальной империи США, возможно, до англосаксонской конфедерации.

https://ria.ru/20250602/yakovenko-2020373798.html

https://ria.ru/20250529/bezopasnost-2019856840.html

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европа, украина, россия, александр яковенко, дональд трамп