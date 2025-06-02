Рейтинг@Mail.ru
Яковенко рассказал, на основе чего можно создать новый глобальный проект - РИА Новости, 02.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка супертега - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
РИА Новости Аналитика
 
07:32 02.06.2025 (обновлено: 08:53 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/yakovenko-2020373798.html
Яковенко рассказал, на основе чего можно создать новый глобальный проект
Яковенко рассказал, на основе чего можно создать новый глобальный проект - РИА Новости, 02.06.2025
Яковенко рассказал, на основе чего можно создать новый глобальный проект
После краха либерально-глобалистского проекта новый глобальный проект может быть создан на базе православного христианства, показал доклад "Россия как... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T07:32:00+03:00
2025-06-02T08:53:00+03:00
риа новости аналитика
россия
сша
китай
александр яковенко
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979186653_0:22:3072:1750_1920x0_80_0_0_71885b5f8115ded1f514058063e68457.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. После краха либерально-глобалистского проекта новый глобальный проект может быть создан на базе православного христианства, показал доклад "Россия как глобальный проект". "В свете событий последних лет в фокусе внимания экспертов оказался вопрос о том, что может из себя представлять новый глобальный проект теперь, когда очевиден крах либерально-глобалистского проекта. Отягчающее обстоятельство — кризис самой либеральной идеи, обнаружившей, особенно в политике администрации (экс-президента США Джо - ред.) Байдена, свое врожденное тоталитарное нутро", - написал в нем заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. Согласно его прогнозу, именно универсализм христианства может служить основой для качественно нового глобального проекта, не повторяющего неудачи исторического опыта явно "выдохшейся" западной цивилизации. Причем христианства православного, так как Запад от своего христианства уже отрекся, отметил Яковенко. "Этот давно назревший разговор начат признанием России — 300 лет спустя после Петровской модернизации — "самобытным государством-цивилизацией" (в Концепции внешней политики от 31 марта 2023 года)", - подчеркнул он. По словам Яковенко, обзор горизонта трансформации мира, запущенной окончанием холодной войны и глобализацией, приводит к выводу о том, что Запад не в состоянии запустить новый глобальный проект - у него для этого нет ни идей, ни ресурсов. Ни Китай, ни Индия, ни арабо-исламский мир также не предлагают своих глобальных проектов, добавил автор доклада. "Главное требование к инициатору нового глобального проекта — культурно-цивилизационная совместимость, что чуждо Западу, действующему методами диктата и контроля. Характер и масштаб задач, которые стоят перед международным сообществом, требуют от лидера и таких качеств, как отсутствие колониального опыта, навыки коллективизма, склонность к проведению умеренной политики и поиску согласия, отказ от постановки запредельных "конечных" целей", - пишет Яковенко. Под эти критерии подходит только Россия, считает он.
https://ria.ru/20250529/bezopasnost-2019856840.html
https://ria.ru/20250527/yakovenko-2019445928.html
россия
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979186653_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_42eeeadde79d8550105a9f66ab629e8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, китай, александр яковенко, технологии
РИА Новости Аналитика, Россия, США, Китай, Александр Яковенко, Технологии
Яковенко рассказал, на основе чего можно создать новый глобальный проект

Яковенко: новый глобальный проект может быть создан на базе православия

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Яковенко
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Александр Яковенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. После краха либерально-глобалистского проекта новый глобальный проект может быть создан на базе православного христианства, показал доклад "Россия как глобальный проект".
"В свете событий последних лет в фокусе внимания экспертов оказался вопрос о том, что может из себя представлять новый глобальный проект теперь, когда очевиден крах либерально-глобалистского проекта. Отягчающее обстоятельство — кризис самой либеральной идеи, обнаружившей, особенно в политике администрации (экс-президента США Джо - ред.) Байдена, свое врожденное тоталитарное нутро", - написал в нем заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Россия предлагает новую формулу международной безопасности, заявил Яковенко
29 мая, 19:55
Согласно его прогнозу, именно универсализм христианства может служить основой для качественно нового глобального проекта, не повторяющего неудачи исторического опыта явно "выдохшейся" западной цивилизации. Причем христианства православного, так как Запад от своего христианства уже отрекся, отметил Яковенко.
"Этот давно назревший разговор начат признанием России — 300 лет спустя после Петровской модернизации — "самобытным государством-цивилизацией" (в Концепции внешней политики от 31 марта 2023 года)", - подчеркнул он.
По словам Яковенко, обзор горизонта трансформации мира, запущенной окончанием холодной войны и глобализацией, приводит к выводу о том, что Запад не в состоянии запустить новый глобальный проект - у него для этого нет ни идей, ни ресурсов. Ни Китай, ни Индия, ни арабо-исламский мир также не предлагают своих глобальных проектов, добавил автор доклада.
"Главное требование к инициатору нового глобального проекта — культурно-цивилизационная совместимость, что чуждо Западу, действующему методами диктата и контроля. Характер и масштаб задач, которые стоят перед международным сообществом, требуют от лидера и таких качеств, как отсутствие колониального опыта, навыки коллективизма, склонность к проведению умеренной политики и поиску согласия, отказ от постановки запредельных "конечных" целей", - пишет Яковенко.
Под эти критерии подходит только Россия, считает он.
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Яковенко указал на необходимость научного понимания мировых процессов
27 мая, 22:22
 
РИА Новости АналитикаРоссияСШАКитайАлександр ЯковенкоТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала