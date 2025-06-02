Яковенко рассказал, на основе чего можно создать новый глобальный проект
Яковенко: новый глобальный проект может быть создан на базе православия
Александр Яковенко. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. После краха либерально-глобалистского проекта новый глобальный проект может быть создан на базе православного христианства, показал доклад "Россия как глобальный проект".
"В свете событий последних лет в фокусе внимания экспертов оказался вопрос о том, что может из себя представлять новый глобальный проект теперь, когда очевиден крах либерально-глобалистского проекта. Отягчающее обстоятельство — кризис самой либеральной идеи, обнаружившей, особенно в политике администрации (экс-президента США Джо - ред.) Байдена, свое врожденное тоталитарное нутро", - написал в нем заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
Согласно его прогнозу, именно универсализм христианства может служить основой для качественно нового глобального проекта, не повторяющего неудачи исторического опыта явно "выдохшейся" западной цивилизации. Причем христианства православного, так как Запад от своего христианства уже отрекся, отметил Яковенко.
"Этот давно назревший разговор начат признанием России — 300 лет спустя после Петровской модернизации — "самобытным государством-цивилизацией" (в Концепции внешней политики от 31 марта 2023 года)", - подчеркнул он.
По словам Яковенко, обзор горизонта трансформации мира, запущенной окончанием холодной войны и глобализацией, приводит к выводу о том, что Запад не в состоянии запустить новый глобальный проект - у него для этого нет ни идей, ни ресурсов. Ни Китай, ни Индия, ни арабо-исламский мир также не предлагают своих глобальных проектов, добавил автор доклада.
"Главное требование к инициатору нового глобального проекта — культурно-цивилизационная совместимость, что чуждо Западу, действующему методами диктата и контроля. Характер и масштаб задач, которые стоят перед международным сообществом, требуют от лидера и таких качеств, как отсутствие колониального опыта, навыки коллективизма, склонность к проведению умеренной политики и поиску согласия, отказ от постановки запредельных "конечных" целей", - пишет Яковенко.
Под эти критерии подходит только Россия, считает он.