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Навроцкий выигрывает выборы президента Польши по данным late poll - РИА Новости, 02.06.2025
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00:25 02.06.2025 (обновлено: 00:40 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/vybory-2020358332.html
Навроцкий выигрывает выборы президента Польши по данным late poll
Навроцкий выигрывает выборы президента Польши по данным late poll - РИА Новости, 02.06.2025
Навроцкий выигрывает выборы президента Польши по данным late poll
Кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий выигрывает выборы президента Польши, свидетельствуют данные late poll, распространенные социологической лабораторией... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T00:25:00+03:00
2025-06-02T00:40:00+03:00
в мире
польша
кароль навроцкий
рафал тшасковски
президентские выборы в польше — 2025
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ВАРШАВА, 2 июн – РИА Новости. Кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий выигрывает выборы президента Польши, свидетельствуют данные late poll, распространенные социологической лабораторией Ipsos.В воскресенье вечером в Польше завершилось голосование во втором туре выборов президента. По данным exit poll, в них победил кандидат правящей коалиции Рафал Тшасковский с минимальным преимуществом в 50,3 процента голосов избирателей. При этом, по результатам late poll, который учитывает как результаты exit poll, так и информацию с первых отчитавшихся участков для голосования, Навроцкий набрал 50,7 процента голосов, а Тшасковский – 49,3 процента. Исходя из того, что разница результатов обоих кандидатов в соответствии с exit poll и late poll составляет намного меньше статистической погрешности, лидер президентской гонки может измениться в ближайшие часы. Государственная избирательная комиссия огласит официальные результаты второго тура голосования после подсчета 100% бюллетеней – в понедельник вечером или во вторник.В первом туре президентских выборов, который прошел 18 мая, кандидат от правящей коалиции Тшасковский получил 31,36 процента голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий — 29,54 процента голосов.
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в мире, польша, кароль навроцкий, рафал тшасковски, президентские выборы в польше — 2025
В мире, Польша, Кароль Навроцкий, Рафал Тшасковски, Президентские выборы в Польше — 2025
Навроцкий выигрывает выборы президента Польши по данным late poll

Ipsos: Навроцкий выигрывает выборы президента Польши по данным late poll

© AP Photo / Beata ZawrzelКароль Навроцкий
Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© AP Photo / Beata Zawrzel
Кароль Навроцкий. Архивное фото
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ВАРШАВА, 2 июн – РИА Новости. Кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий выигрывает выборы президента Польши, свидетельствуют данные late poll, распространенные социологической лабораторией Ipsos.
В воскресенье вечером в Польше завершилось голосование во втором туре выборов президента. По данным exit poll, в них победил кандидат правящей коалиции Рафал Тшасковский с минимальным преимуществом в 50,3 процента голосов избирателей.
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При этом, по результатам late poll, который учитывает как результаты exit poll, так и информацию с первых отчитавшихся участков для голосования, Навроцкий набрал 50,7 процента голосов, а Тшасковский – 49,3 процента.
Исходя из того, что разница результатов обоих кандидатов в соответствии с exit poll и late poll составляет намного меньше статистической погрешности, лидер президентской гонки может измениться в ближайшие часы.
Государственная избирательная комиссия огласит официальные результаты второго тура голосования после подсчета 100% бюллетеней – в понедельник вечером или во вторник.
В первом туре президентских выборов, который прошел 18 мая, кандидат от правящей коалиции Тшасковский получил 31,36 процента голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий — 29,54 процента голосов.
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