https://ria.ru/20250602/vybory-2020358332.html

Навроцкий выигрывает выборы президента Польши по данным late poll

Навроцкий выигрывает выборы президента Польши по данным late poll - РИА Новости, 02.06.2025

Навроцкий выигрывает выборы президента Польши по данным late poll

Кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий выигрывает выборы президента Польши, свидетельствуют данные late poll, распространенные социологической лабораторией... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T00:25:00+03:00

2025-06-02T00:25:00+03:00

2025-06-02T00:40:00+03:00

в мире

польша

кароль навроцкий

рафал тшасковски

президентские выборы в польше — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997254756_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_573c2e5f4dca1a5c8cdeb46c654f0257.jpg

ВАРШАВА, 2 июн – РИА Новости. Кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий выигрывает выборы президента Польши, свидетельствуют данные late poll, распространенные социологической лабораторией Ipsos.В воскресенье вечером в Польше завершилось голосование во втором туре выборов президента. По данным exit poll, в них победил кандидат правящей коалиции Рафал Тшасковский с минимальным преимуществом в 50,3 процента голосов избирателей. При этом, по результатам late poll, который учитывает как результаты exit poll, так и информацию с первых отчитавшихся участков для голосования, Навроцкий набрал 50,7 процента голосов, а Тшасковский – 49,3 процента. Исходя из того, что разница результатов обоих кандидатов в соответствии с exit poll и late poll составляет намного меньше статистической погрешности, лидер президентской гонки может измениться в ближайшие часы. Государственная избирательная комиссия огласит официальные результаты второго тура голосования после подсчета 100% бюллетеней – в понедельник вечером или во вторник.В первом туре президентских выборов, который прошел 18 мая, кандидат от правящей коалиции Тшасковский получил 31,36 процента голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий — 29,54 процента голосов.

https://ria.ru/20250601/polsha-2020288376.html

https://ria.ru/20250601/vybory-2020262851.html

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, кароль навроцкий, рафал тшасковски, президентские выборы в польше — 2025