https://ria.ru/20250602/vsu-2020426062.html

ВСУ потеряли 475 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки

ВСУ потеряли 475 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 02.06.2025

ВСУ потеряли 475 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки

Группировка войск "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли до 475 военнослужащих и три артиллерийских орудия, сообщили в... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T12:26:00+03:00

2025-06-02T12:26:00+03:00

2025-06-02T12:36:00+03:00

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Группировка войск "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли до 475 военнослужащих и три артиллерийских орудия, сообщили в Минобороны России."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, трех механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новоэкономическое, Новоторецкое, Полтавка, Яблоновка, Новониколаевка, Попов Яр, Русин Яр, Петровского и Алексеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.Уточняется также, что ВС РФ уничтожили до 475 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе три бронетранспортера М113 производства США, семь автомобилей и три артиллерийских орудия.

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россия, сша, вооруженные силы украины