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Два мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ в Лисичанске - РИА Новости, 02.06.2025
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11:38 02.06.2025 (обновлено: 11:50 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/vsu-2020414594.html
Два мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ в Лисичанске
Два мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ в Лисичанске - РИА Новости, 02.06.2025
Два мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ в Лисичанске
Два мирных жителя пострадали в результате утреннего обстрела украинскими войсками центра города Лисичанска в ЛНР, сообщило правительство республики. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T11:38:00+03:00
2025-06-02T11:50:00+03:00
лисичанск
луганская народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 2 июн – РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате утреннего обстрела украинскими войсками центра города Лисичанска в ЛНР, сообщило правительство республики."Два мирных жителя пострадали в результате утреннего обстрела центра Лисичанска. В больницу доставлены молодой парень 2006 года рождения и 43-летний мужчина. Оба получили множественные осколочные ранения", - говорится в Telegram-канале правительства.Отмечается, что состояние раненых средней тяжести.В Telegram-канале администрации Лисичанска уточняется, что 2 июня ориентировочно в 9.00 произошел обстрел со стороны ВСУ, предположительно, кассетными боеприпасами, центральной части города.
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лисичанск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Лисичанск, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Два мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ в Лисичанске

Два мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ в центре Лисичанска

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
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ЛУГАНСК, 2 июн – РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате утреннего обстрела украинскими войсками центра города Лисичанска в ЛНР, сообщило правительство республики.
"Два мирных жителя пострадали в результате утреннего обстрела центра Лисичанска. В больницу доставлены молодой парень 2006 года рождения и 43-летний мужчина. Оба получили множественные осколочные ранения", - говорится в Telegram-канале правительства.
Отмечается, что состояние раненых средней тяжести.
В Telegram-канале администрации Лисичанска уточняется, что 2 июня ориентировочно в 9.00 произошел обстрел со стороны ВСУ, предположительно, кассетными боеприпасами, центральной части города.
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