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Два мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ в Лисичанске

Два мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ в Лисичанске - РИА Новости, 02.06.2025

Два мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ в Лисичанске

Два мирных жителя пострадали в результате утреннего обстрела украинскими войсками центра города Лисичанска в ЛНР, сообщило правительство республики. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T11:38:00+03:00

2025-06-02T11:38:00+03:00

2025-06-02T11:50:00+03:00

лисичанск

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 2 июн – РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате утреннего обстрела украинскими войсками центра города Лисичанска в ЛНР, сообщило правительство республики."Два мирных жителя пострадали в результате утреннего обстрела центра Лисичанска. В больницу доставлены молодой парень 2006 года рождения и 43-летний мужчина. Оба получили множественные осколочные ранения", - говорится в Telegram-канале правительства.Отмечается, что состояние раненых средней тяжести.В Telegram-канале администрации Лисичанска уточняется, что 2 июня ориентировочно в 9.00 произошел обстрел со стороны ВСУ, предположительно, кассетными боеприпасами, центральной части города.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

лисичанск

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лисичанск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия