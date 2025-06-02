https://ria.ru/20250602/vsu-2020383394.html

ВСУ атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области за сутки

ВСУ атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области за сутки - РИА Новости, 02.06.2025

ВСУ атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области более 90 беспилотниками, один человек погиб и три пострадали, сообщил... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T09:24:00+03:00

2025-06-02T09:24:00+03:00

2025-06-02T09:24:00+03:00

происшествия

белгородская область

архангельское

украина

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области более 90 беспилотниками, один человек погиб и три пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 38 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 43 снаряда и зафиксированы атаки 96 беспилотниками, из них 60 дронов были сбиты. Различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, сельхозпредприятии, 14 частных домовладениях, административном здании и 9 транспортных средствах. "В Шебекинском муниципальном округе по сёлам Архангельское, Вознесеновка, Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка и Ржевка совершены атаки 27 беспилотников, 19 из которых подавлены и сбиты. В селе Архангельское от удара беспилотника ранен боец подразделения "Орлан", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что город Белгород атакован одним беспилотником. В Белгородском районе по пяти населенным пунктам совершены атаки 9 беспилотников, от удара дрона по частному дому пострадал мирный житель. В Борисовском районе три села атакованы 4 беспилотниками. В Валуйском округе семь населенных пунктов подверглись атакам 11 дронов. В Волоконовском районе село Грушевка атаковано FPV-дроном. Над Алексеевским, Губкинским, Новооскольским округами, Корочанским и Красногвардейским районами системой ПВО сбиты 27 беспилотников. В Ракитянском районе по посёлку Пролетарский выпущено 2 боеприпаса. Погибла мирная жительница, пострадал ребёнок. "В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Дроновка, Козинка, Пороз, Рождественка и Сподарюшино в ходе 5 обстрелов выпущено 22 боеприпаса и нанесены удары 6 беспилотников… В Краснояружском районе сёла Вязовое, Демидовка, Илек-Пеньковка, Поповка, Репяховка, Староселье, Теребрено и хутор Высокий подверглись 7 обстрелам с применением 19 боеприпасов и атакам 10 беспилотников", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250601/spetsoperatsiya-2020330769.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, архангельское, украина, вячеслав гладков