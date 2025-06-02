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Источник в Турции поделился деталями встречи России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 02.06.2025
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17:06 02.06.2025 (обновлено: 17:15 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/vstrecha-2020504292.html
Источник в Турции поделился деталями встречи России и Украины в Стамбуле
Источник в Турции поделился деталями встречи России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 02.06.2025
Источник в Турции поделился деталями встречи России и Украины в Стамбуле
Переговоры РФ и Украины в понедельник в Стамбуле пока не привели к конкретике по встрече лидеров, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T17:06:00+03:00
2025-06-02T17:15:00+03:00
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
россия
украина
стамбул
в мире
хакан фидан
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Переговоры РФ и Украины в понедельник в Стамбуле пока не привели к конкретике по встрече лидеров, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.Второй раунд переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле завершился "не негативно", сообщил представитель МИД Турции Онджю Кечели. Переговоры шли больше часа, делегации разговаривали на русском языке, сообщил ранее РИА Новости источник. Пресс-подход делегации РФ в Стамбуле ожидается в ближайшее время."Пока нет", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о наличии конкретики по этому вопросу после встречи в понедельник во дворце Чираган.Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил в понедельник, что встреча делегаций РФ и Украины в Стамбуле нацелена на обсуждение подготовки к возможной встрече на уровне лидеров.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020475867.html
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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, россия, украина, стамбул, в мире, хакан фидан
Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Россия, Украина, Стамбул, В мире, Хакан Фидан
Источник в Турции поделился деталями встречи России и Украины в Стамбуле

Переговоры РФ и Украины не привели к конкретике по встрече на уровне лидеров

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Переговоры РФ и Украины в понедельник в Стамбуле пока не привели к конкретике по встрече лидеров, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Второй раунд переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле завершился "не негативно", сообщил представитель МИД Турции Онджю Кечели. Переговоры шли больше часа, делегации разговаривали на русском языке, сообщил ранее РИА Новости источник. Пресс-подход делегации РФ в Стамбуле ожидается в ближайшее время.
Выступление главы МИД Турции перед началом переговоров России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Весь мир наблюдает за стамбульскими переговорами, заявил Фидан
Вчера, 15:24
"Пока нет", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о наличии конкретики по этому вопросу после встречи в понедельник во дворце Чираган.
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил в понедельник, что встреча делегаций РФ и Украины в Стамбуле нацелена на обсуждение подготовки к возможной встрече на уровне лидеров.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Члены украинской делегации на территории дворца Чираган в Стамбуле перед началом второго раунда переговоров России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Некоторые члены украинской делегации прибыли на переговоры в военной форме
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Второй раунд переговоров России и Украины в СтамбулеРоссияУкраинаСтамбулВ миреХакан Фидан
 
 
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