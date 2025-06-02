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Источник в Турции поделился деталями встречи России и Украины в Стамбуле

Источник в Турции поделился деталями встречи России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 02.06.2025

Источник в Турции поделился деталями встречи России и Украины в Стамбуле

Переговоры РФ и Украины в понедельник в Стамбуле пока не привели к конкретике по встрече лидеров, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T17:06:00+03:00

2025-06-02T17:06:00+03:00

2025-06-02T17:15:00+03:00

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Переговоры РФ и Украины в понедельник в Стамбуле пока не привели к конкретике по встрече лидеров, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.Второй раунд переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле завершился "не негативно", сообщил представитель МИД Турции Онджю Кечели. Переговоры шли больше часа, делегации разговаривали на русском языке, сообщил ранее РИА Новости источник. Пресс-подход делегации РФ в Стамбуле ожидается в ближайшее время."Пока нет", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о наличии конкретики по этому вопросу после встречи в понедельник во дворце Чираган.Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил в понедельник, что встреча делегаций РФ и Украины в Стамбуле нацелена на обсуждение подготовки к возможной встрече на уровне лидеров.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020475867.html

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украина

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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, россия, украина, стамбул, в мире, хакан фидан