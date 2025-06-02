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Более 110 врачей-целевиков в этом году начнут работу в Ярославской области

Более 110 врачей-целевиков в этом году начнут работу в Ярославской области - РИА Новости, 02.06.2025

Более 110 врачей-целевиков в этом году начнут работу в Ярославской области

Более 110 врачей в этом году начнут работу в медицинских учреждениях Ярославской области по целевым договорам, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T20:35:00+03:00

2025-06-02T20:35:00+03:00

2025-06-02T20:35:00+03:00

ярославская область

медицина

здоровье - общество

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Более 110 врачей в этом году начнут работу в медицинских учреждениях Ярославской области по целевым договорам, сообщила пресс-служба правительства региона. Сообщается, что в Ярославской области по инициативе губернатора Михаила Евраева реализуется комплекс мер по привлечению кадров в государственные организации здравоохранения. Это и выдача сертификатов на сумму 4 миллиона рублей для покупки жилья медикам, трудоустраивающимся в сельской местности, и выплаты молодым специалистам до 35 лет, и многое другое. В том числе – увеличение количества целевых мест в Ярославском государственном медуниверситете и организация на базе медицинского колледжа 100% целевого обучения. "Так, в этом году государственные медицинские учреждения пополнят 52 целевика, прошедшие в ЯГМУ обучение по программам специалитета, и 60 – по программам ординатуры", - говорится в сообщении пресс-службы. Первый заместитель министра здравоохранения Ярославской области Максим Трусов, чьи слова приводятся в сообщении, подчеркнул, что министерство здравоохранения региона является ключевым заказчиком целевого обучения студентов и ординаторов медицинского университета. "Ведется взаимодействие по программам профессиональной ориентации для абитуриентов, в том числе через организацию работы медицинских классов", - отметил Трусов. Ежегодно министерство здравоохранения Ярославской области проводит процедуры по направлению граждан на целевое обучение. По данным областного правительства, в медицинских вузах по целевым договорам от региона сейчас обучаются 613 студентов, трудоустройство которых ожидается до 2030 года, и 142 ординатора (трудоустройство в 2025 – 2026 годах). Как отмечал ранее губернатор Ярославской области, концентрация современной технологической базы в рамках одного учреждения дает пациентам возможность получать качественное лечение, консультироваться у высокопрофессиональных специалистов независимо от того, где они проживают – в сельской местности или городе. При этом, подчеркивал губернатор, трудозатраты и время медицинских работников используются более рационально.

ярославская область

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ярославская область, медицина, здоровье - общество, михаил евраев