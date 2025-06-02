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Институт полиомиелита имени Чумакова в Москве прошел аудит комиссии ВОЗ
Институт полиомиелита имени Чумакова в Москве прошел аудит комиссии ВОЗ - РИА Новости, 02.06.2025
Институт полиомиелита имени Чумакова в Москве прошел аудит комиссии ВОЗ
Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов (ФГАНУ ФНЦИРИП) имени М.П. Чумакова подтвердил статус преквалифицированного... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T14:43:00+03:00
2025-06-02T14:43:00+03:00
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов (ФГАНУ ФНЦИРИП) имени М.П. Чумакова подтвердил статус преквалифицированного поставщика Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Минобрнауки РФ. "ФГАНУ ФНЦИРИП имени М.П. Чумакова РАН (Институт полиомиелита) успешно прошел аудит комиссии ВОЗ, в очередной раз подтвердив высокое качество своей продукции. Аудит проводится регулярно для подтверждения права Института поставлять продукцию в интересах международных программ, в частности детского фонда ООН ЮНИСЕФ", — сообщили в ведомстве. Там добавили, что учреждение уже более полутора десятков лет является производителем и поставщиком вакцины против желтой лихорадки для программ борьбы с распространением опасного заболевания в странах Африки и Латинской Америки. Ежегодный выпуск вакцины за десятилетия вырос с 300 тыс. до 50 млн доз и на сегодняшний день занимает лидирующую позицию в мире. "В рамках проведения инспекции в качестве наблюдателей присутствовали представители Минпромторга, Минздрава и Роспотребнадзора. На основании аудиторского заключения комиссии ВОЗ выпустит решение о преквалификации производственного участка вакцины против желтой лихорадки ФГАНУ ФНЦИРИП имени М.П. Чумакова РАН, подтвердив высокий уровень доверия международной регуляторной системы к отечественному производителю", — отметили в пресс-службе.
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Здоровье, Общество, Москва, Россия, Африка, Российская академия наук, ВОЗ, ООН, Здоровье - Общество, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)