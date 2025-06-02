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Горячую воду вернули в 12 тысяч зданий после гидравлических испытаний

Горячую воду вернули в 12 тысяч зданий после гидравлических испытаний - РИА Новости, 02.06.2025

Горячую воду вернули в 12 тысяч зданий после гидравлических испытаний

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы вернули горячую воду в 12 тысяч зданий после проведения гидравлических испытаний, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T13:21:00+03:00

2025-06-02T13:21:00+03:00

2025-06-02T13:21:00+03:00

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы вернули горячую воду в 12 тысяч зданий после проведения гидравлических испытаний, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе проводятся масштабные работы по подготовке к новому отопительному сезону. На тепловых сетях организованы гидравлические испытания, во время которых планово отключаем горячее водоснабжение. Работы уже завершены на около 1,8 тысяче километров магистральных тепловых сетей, подача горячей воды возобновлена в более 12 тысяч зданий, половина из которых - жилые дома", - отметил Бирюков. Заммэра пояснил, что в этом году все работы на тепловых сетях города и связанные с ними ограничения разделены на почти 600 десятидневных этапов. "В ходе гидравлических испытаний отдельные участки трубопроводов по очереди выводятся из эксплуатации, в них повышается давление, чтобы проверить состояние коммуникаций. Это позволяет выявить возможные ненадежные участки и оперативно их отремонтировать, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон. Все работы будут завершены в установленный срок - до 1 сентября", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения специалисты ПАО "МОЭК" проводят перекладку трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

https://realty.ria.ru/20250530/moszhilinspektsija-2019938213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, моэк