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СМИ: Умеров встретился с главой МИД Турции - РИА Новости, 02.06.2025
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14:38 02.06.2025 (обновлено: 14:40 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/umerov-2020460197.html
СМИ: Умеров встретился с главой МИД Турции
СМИ: Умеров встретился с главой МИД Турции - РИА Новости, 02.06.2025
СМИ: Умеров встретился с главой МИД Турции
Глава украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле, министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом,... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T14:38:00+03:00
2025-06-02T14:40:00+03:00
россия
стамбул
украина
хакан фидан
владимир мединский
рустем умеров
оон
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Глава украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле, министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, сообщает в понедельник украинский телеканал Новости.LIVE. В понедельник в Стамбуле запланировано проведение второго раунда переговоров между представителями России и Украины. Российская делегация прибыла в Турцию накануне вечером. Источник в турецком МИД сообщил ранее РИА Новости, что встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск. Ожидается, что со вступительным словом на переговорах выступит глава МИД Турции Хакан Фидан. "Глава украинской делегации в Стамбуле встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. В состав российской делегации входят глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский , возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://ria.ru/20250602/forma-2020433828.html
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россия, стамбул, украина, хакан фидан, владимир мединский, рустем умеров, оон, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире
Россия, Стамбул, Украина, Хакан Фидан, Владимир Мединский, Рустем Умеров, ООН, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире
СМИ: Умеров встретился с главой МИД Турции

Умеров встретился с Фиданом перед переговорами с РФ в Стамбуле

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр обороны Украины Рустем Умеров отвечает на вопросы журналистов после переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле
Министр обороны Украины Рустем Умеров отвечает на вопросы журналистов после переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Министр обороны Украины Рустем Умеров отвечает на вопросы журналистов после переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Глава украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле, министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, сообщает в понедельник украинский телеканал Новости.LIVE.
В понедельник в Стамбуле запланировано проведение второго раунда переговоров между представителями России и Украины. Российская делегация прибыла в Турцию накануне вечером. Источник в турецком МИД сообщил ранее РИА Новости, что встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск. Ожидается, что со вступительным словом на переговорах выступит глава МИД Турции Хакан Фидан.
Члены украинской делегации на территории дворца Чираган в Стамбуле перед началом второго раунда переговоров России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Некоторые члены украинской делегации прибыли на переговоры в военной форме
Вчера, 13:10
"Глава украинской делегации в Стамбуле встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале.
В состав российской делегации входят глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский , возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Обстановка у дворца Чираган в Стамбуле, где ожидается второй раунд переговоров России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Европейская комиссия поддержала переговоры на Украине
Вчера, 14:13
 
РоссияСтамбулУкраинаХакан ФиданВладимир МединскийРустем УмеровООНВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеВ мире
 
 
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