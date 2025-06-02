https://ria.ru/20250602/ukraina-2020566328.html

В ТЦК применили газовый баллончик против призывника, пишут СМИ

В ТЦК применили газовый баллончик против призывника, пишут СМИ - РИА Новости, 02.06.2025

В ТЦК применили газовый баллончик против призывника, пишут СМИ

Сотрудники военкомата в Кременчуге Полтавской области на Украине применили газовый баллончик против военнообязанного при проверке документов, сообщает... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T23:00:00+03:00

2025-06-02T23:00:00+03:00

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Кременчуге Полтавской области на Украине применили газовый баллончик против военнообязанного при проверке документов, сообщает украинское издание "Страна.ua". "В Кременчуге сотрудники ТЦК (военкомата – ред.) брызнули мужчине в лицо газовым баллончиком. Конфликт возник после того, как у мужчины пытались проверить документы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Уточняется, что после конфликта мужчине дали уйти. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250602/ukraina-2020565807.html

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в мире, кременчуг, украина, полтавская область, вооруженные силы украины