https://ria.ru/20250602/ukraina-2020566328.html
В ТЦК применили газовый баллончик против призывника, пишут СМИ
В ТЦК применили газовый баллончик против призывника, пишут СМИ - РИА Новости, 02.06.2025
В ТЦК применили газовый баллончик против призывника, пишут СМИ
Сотрудники военкомата в Кременчуге Полтавской области на Украине применили газовый баллончик против военнообязанного при проверке документов, сообщает... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T23:00:00+03:00
2025-06-02T23:00:00+03:00
2025-06-02T23:00:00+03:00
в мире
кременчуг
украина
полтавская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Кременчуге Полтавской области на Украине применили газовый баллончик против военнообязанного при проверке документов, сообщает украинское издание "Страна.ua". "В Кременчуге сотрудники ТЦК (военкомата – ред.) брызнули мужчине в лицо газовым баллончиком. Конфликт возник после того, как у мужчины пытались проверить документы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Уточняется, что после конфликта мужчине дали уйти. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250602/ukraina-2020565807.html
кременчуг
украина
полтавская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кременчуг, украина, полтавская область, вооруженные силы украины
В мире, Кременчуг, Украина, Полтавская область, Вооруженные силы Украины
В ТЦК применили газовый баллончик против призывника, пишут СМИ
"Страна.ua": сотрудники ТЦК применили газовый баллончик против призывника