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На Украине провели 24 обыска по факту вывоза уклонистов за границу - РИА Новости, 02.06.2025
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22:51 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/ukraina-2020565807.html
На Украине провели 24 обыска по факту вывоза уклонистов за границу
На Украине провели 24 обыска по факту вывоза уклонистов за границу - РИА Новости, 02.06.2025
На Украине провели 24 обыска по факту вывоза уклонистов за границу
Сотрудники государственной пограничной службы Украины провели 24 обыска в Киеве и на западе страны по факту незаконного вывоза уклонистов за границу,... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T22:51:00+03:00
2025-06-02T22:51:00+03:00
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Сотрудники государственной пограничной службы Украины провели 24 обыска в Киеве и на западе страны по факту незаконного вывоза уклонистов за границу, установлено не менее 126 таких нарушений, сообщили в украинской госпогранслужбе. "Пограничники разоблачили масштабную схему перемещения нарушителей за границу… Проведено 24 обыска на западе страны и в Киеве. Изъяты компьютеры, телефоны, документы, черновые записи. Установлено не менее 126 фактов незаконной переправки. Идентифицирован 21 участник: от вербовщиков до фиктивных владельцев авто. Двоим уже сообщено о подозрении по части 3 статьи 332 УК. Расследование продолжается", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госпогранслужбы. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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в мире, украина, киев, владимир зеленский
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский
На Украине провели 24 обыска по факту вывоза уклонистов за границу

Госпогранслужба Украины провела 24 обыска по факту вывоза уклонистов за границу

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудник Украинской полиции
Сотрудник Украинской полиции - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудник Украинской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Сотрудники государственной пограничной службы Украины провели 24 обыска в Киеве и на западе страны по факту незаконного вывоза уклонистов за границу, установлено не менее 126 таких нарушений, сообщили в украинской госпогранслужбе.
"Пограничники разоблачили масштабную схему перемещения нарушителей за границу… Проведено 24 обыска на западе страны и в Киеве. Изъяты компьютеры, телефоны, документы, черновые записи. Установлено не менее 126 фактов незаконной переправки. Идентифицирован 21 участник: от вербовщиков до фиктивных владельцев авто. Двоим уже сообщено о подозрении по части 3 статьи 332 УК. Расследование продолжается", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госпогранслужбы.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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