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Сийярто провел телефонный разговор с Лавровым по переговорам в Стамбуле

Сийярто провел телефонный разговор с Лавровым по переговорам в Стамбуле - РИА Новости, 02.06.2025

Сийярто провел телефонный разговор с Лавровым по переговорам в Стамбуле

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что созвонился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и поблагодарил его за... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T18:25:00+03:00

2025-06-02T18:25:00+03:00

2025-06-02T18:25:00+03:00

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владимир путин

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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БУДАПЕШТ, 2 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что созвонился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и поблагодарил его за инициирование второго раунда переговоров с Украиной в Стамбуле. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле в понедельник, встреча длилась больше часа во дворце Чираган. "Я подтвердил нашу позицию, что Венгрия выступает за мир, что мы заинтересованы в прекращении огня и мирных переговорах, и поэтому я поблагодарил Сергея Лаврова за инициирование продолжения российско-украинских мирных переговоров в Стамбуле сегодня. Я также поблагодарил его за то, что эти мирные переговоры состоялись, несмотря на то, что после военных акций в выходные многие извне и изнутри пытались убедить российское правительство и российское руководство не проводить сегодняшние переговоры в Стамбуле", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook *Он выразил надежду, что "на переговорах будет достигнут определенный прогресс". Глава венгерского МИД также приветствовал продолжение прямых контактов между российским и американским внешнеполитическими ведомствами. "Я призвал своего коллегу Сергея Лаврова оставаться в прямом контакте с американским правительством, но из того, что он сказал, я сделал вывод - и это хорошая новость - что есть обоюдное намерение как у американцев, так и у русских поддерживать этот прямой контакт, этот интенсивный и постоянный прямой контакт. С одной стороны, он по-прежнему несет в себе надежду на достижение мира когда-нибудь, и, безусловно, снижает риск эскалации войны", - отметил он. По словам Сийярто, после акций со стороны Украины в выходные складывается впечатление, что конфликт может быть более длительным и ожесточенным, чем надеялся Будапешт. Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса". Первые за три года прямые переговоры России и Украины прошли в Стамбуле 16 мая по предложению президента России Владимира Путина. Тогда переговоры длились около двух часов. По их итогам стороны анонсировали масштабный обмен пленными по формуле "1000 на 1000" и договорились представить свое видение по прекращению огня. С 23 по 25 мая в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями Россия и Украина провели обмен пленными.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250602/delegatsija-2020524845.html

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020490378.html

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в мире, россия, стамбул, украина, сергей лавров, петер сийярто, владимир путин, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле