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Эрдоган оценил договоренность России и Украины по обмену пленными - РИА Новости, 02.06.2025
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18:07 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/ukraina-2020521472.html
Эрдоган оценил договоренность России и Украины по обмену пленными
Эрдоган оценил договоренность России и Украины по обмену пленными - РИА Новости, 02.06.2025
Эрдоган оценил договоренность России и Украины по обмену пленными
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поприветствовал договоренность РФ и Украины по обмену пленными по итогам переговоров в Стамбуле в понедельник. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T18:07:00+03:00
2025-06-02T18:07:00+03:00
россия
украина
стамбул
владимир мединский
реджеп тайип эрдоган
хакан фидан
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
в мире
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поприветствовал договоренность РФ и Украины по обмену пленными по итогам переговоров в Стамбуле в понедельник. Второй раунд прямых переговоров между делегациями РФ и Украины, которые шли на русском языке, завершился в Стамбуле. Встреча длилась больше часа. Помощник президента России Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах, сообщил, что больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех". Он уточнил, что общий потолок обмена между Россией и Украиной составит не менее 1000 человек, но может быть больше. Кроме того, Мединский отметил, что РФ на следующей неделе передаст Киеву 6 тысяч замороженных тел погибших украинских солдат. "Помимо обмена пленными, идет речь о возвращении тел друг другу как с российской, так и с украинской стороны. Эти цифры также очень большие. Мой министр иностранных дел (Хакан Фидан) и средства массовой информации объявляют эти цифры мировому общественному мнению. Мы гордимся этим. Турция стала поворотной точкой благодаря Стамбулу", - сказал Эрдоган в обращении к нации по итогам заседания кабинета министров. В российскую делегацию, помимо Мединского, также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, российский замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации - министр обороны Рустем Умеров. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000. Он также отметил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Кроме того, Мединский заявил о готовности РФ продолжать переговоры с Украиной. Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования конфликта, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250602/fidan-2020469994.html
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020487432.html
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россия, украина, стамбул, владимир мединский, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире
Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, Реджеп Тайип Эрдоган, Хакан Фидан, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире
Эрдоган оценил договоренность России и Украины по обмену пленными

Эрдоган поприветствовал договоренность России и Украины по обмену пленными

© AP Photo / Francisco SecoПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поприветствовал договоренность РФ и Украины по обмену пленными по итогам переговоров в Стамбуле в понедельник.
Второй раунд прямых переговоров между делегациями РФ и Украины, которые шли на русском языке, завершился в Стамбуле. Встреча длилась больше часа. Помощник президента России Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах, сообщил, что больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех". Он уточнил, что общий потолок обмена между Россией и Украиной составит не менее 1000 человек, но может быть больше. Кроме того, Мединский отметил, что РФ на следующей неделе передаст Киеву 6 тысяч замороженных тел погибших украинских солдат.
Выступление главы МИД Турции перед началом переговоров России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Фидан назвал цель второго раунда переговоров России и Украины в Стамбуле
Вчера, 14:58
"Помимо обмена пленными, идет речь о возвращении тел друг другу как с российской, так и с украинской стороны. Эти цифры также очень большие. Мой министр иностранных дел (Хакан Фидан) и средства массовой информации объявляют эти цифры мировому общественному мнению. Мы гордимся этим. Турция стала поворотной точкой благодаря Стамбулу", - сказал Эрдоган в обращении к нации по итогам заседания кабинета министров.
В российскую делегацию, помимо Мединского, также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, российский замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации - министр обороны Рустем Умеров.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000. Он также отметил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Кроме того, Мединский заявил о готовности РФ продолжать переговоры с Украиной.
Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования конфликта, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Полное заявление Мединского по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Мединский рассказал о переговорах в Стамбуле
Вчера, 17:29
 
РоссияУкраинаСтамбулВладимир МединскийРеджеп Тайип ЭрдоганХакан ФиданВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеВ мире
 
 
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