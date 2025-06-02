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Мединский высказался о вопросах, поднятых на переговорах - РИА Новости, 02.06.2025
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17:27 02.06.2025 (обновлено: 17:31 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/ukraina-2020509866.html
Мединский высказался о вопросах, поднятых на переговорах
Мединский высказался о вопросах, поднятых на переговорах - РИА Новости, 02.06.2025
Мединский высказался о вопросах, поднятых на переговорах
На переговорах России и Украины решено несколько практических вопросов, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T17:27:00+03:00
2025-06-02T17:31:00+03:00
россия
украина
владимир мединский
игорь костюков (генштаб)
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
михаил галузин
в мире
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. На переговорах России и Украины решено несколько практических вопросов, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа. Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации министр обороны Рустем Умеров."Кроме этого (передачи меморандума украинской стороне - ред.), мы решили несколько практических вопросов", - сказал он журналистам.Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".Первые за три года прямые переговоры России и Украины прошли в Стамбуле 16 мая по предложению президента России Владимира Путина. Тогда переговоры длились около двух часов. По их итогам стороны анонсировали масштабный обмен пленными по формуле "1000 на 1000" и договорились представить свое видение по прекращению огня. С 23 по 25 мая в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями Россия и Украина провели обмен пленными.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия, украина, владимир мединский, игорь костюков (генштаб), второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, михаил галузин, в мире
Россия, Украина, Владимир Мединский, Игорь Костюков (Генштаб), Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Михаил Галузин, В мире
Мединский высказался о вопросах, поднятых на переговорах

Мединский: на переговорах подняли несколько практических вопросов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента России Владимир Мединский на прямых переговорах между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Помощник президента России Владимир Мединский на прямых переговорах между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Помощник президента России Владимир Мединский на прямых переговорах между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. На переговорах России и Украины решено несколько практических вопросов, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.
Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа. Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации министр обороны Рустем Умеров.
"Кроме этого (передачи меморандума украинской стороне - ред.), мы решили несколько практических вопросов", - сказал он журналистам.
Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".
Первые за три года прямые переговоры России и Украины прошли в Стамбуле 16 мая по предложению президента России Владимира Путина. Тогда переговоры длились около двух часов. По их итогам стороны анонсировали масштабный обмен пленными по формуле "1000 на 1000" и договорились представить свое видение по прекращению огня. С 23 по 25 мая в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями Россия и Украина провели обмен пленными.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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