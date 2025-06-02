https://ria.ru/20250602/tsyganov-2020556384.html
Цыганов: Т-Банк обрабатывает 40% обращений пользователей с помощью ИИ
Цыганов: Т-Банк обрабатывает 40% обращений пользователей с помощью ИИ - РИА Новости, 02.06.2025
Цыганов: Т-Банк обрабатывает 40% обращений пользователей с помощью ИИ
Т-Банк обрабатывает 40% всех обращений клиентов при помощи искусственного интеллекта (ИИ), сообщил заместитель председателя правления банка Вячеслав Цыганов. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T21:17:00+03:00
2025-06-02T21:17:00+03:00
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экономика
технологии
т-банк (ао «тинькофф банк»)
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Т-Банк обрабатывает 40% всех обращений клиентов при помощи искусственного интеллекта (ИИ), сообщил заместитель председателя правления банка Вячеслав Цыганов. Топ-менеджер выступил на сессии "Демократизация генеративного ИИ для государства и бизнеса" в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России". "Опыт Т-Банка демонстрирует, что демократизация генеративного ИИ — это не про наличие собственной большой языковой модели (LLM), а про доступность, практичность и эффективность технологий в реальных условиях", – отметил Цыганов, его слова приводит пресс-служба банка. Он отметил, что компания выбрала стратегию малых языковых моделей (SLM). Подход оказался более применим в высоконагруженной банковской среде. "SLM позволяют использовать ИИ даже тем компаниям и структурам, у которых нет ресурсов на обучение или внедрение больших моделей. Такие решения легче внедрять, проще поддерживать и дешевле масштабировать", – подчеркнул Цыганов. Он сказал, что на малых языковых моделях также построена экосистема ИИ-ассистентов банка. "У нас уже 40% всех обращений клиентов обрабатываются с помощью ИИ. И этот процент будет расти, но при этом здесь важно "гнаться" не за ростом процента автоматизации, а за качеством ответов ИИ-агентов", – заявил зампред правления банка. Также компания не ограничивается одним подходом, а тестирует все доступные на рынке LLM, используем гибридные методы и развивает собственные модели, адаптированные под русскоязычного пользователя. "Наши модели мы выкладываем в open-source, они публичны, тем самым делаем вклад в развитие локального сообщества. <…> Наша внутренняя стратегия развития ИИ гибридная. Т-Банк не противопоставляет SLM и LLM. Это дает возможность максимально широко и устойчиво внедрять ИИ", – рассказал Цыганов.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, т-банк (ао «тинькофф банк»)
Экономика, Технологии, Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»)
Цыганов: Т-Банк обрабатывает 40% обращений пользователей с помощью ИИ
Цыганов: при помощи ИИ обрабатывается 40% обращений клиентов Т-Банка
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Т-Банк обрабатывает 40% всех обращений клиентов при помощи искусственного интеллекта (ИИ), сообщил заместитель председателя правления банка Вячеслав Цыганов.
Топ-менеджер выступил на сессии "Демократизация генеративного ИИ для государства и бизнеса" в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России".
"Опыт Т-Банка демонстрирует, что демократизация генеративного ИИ — это не про наличие собственной большой языковой модели (LLM), а про доступность, практичность и эффективность технологий в реальных условиях", – отметил Цыганов, его слова приводит пресс-служба банка.
Он отметил, что компания выбрала стратегию малых языковых моделей (SLM). Подход оказался более применим в высоконагруженной банковской среде.
"SLM позволяют использовать ИИ даже тем компаниям и структурам, у которых нет ресурсов на обучение или внедрение больших моделей. Такие решения легче внедрять, проще поддерживать и дешевле масштабировать", – подчеркнул Цыганов.
Он сказал, что на малых языковых моделях также построена экосистема ИИ-ассистентов банка.
"У нас уже 40% всех обращений клиентов обрабатываются с помощью ИИ. И этот процент будет расти, но при этом здесь важно "гнаться" не за ростом процента автоматизации, а за качеством ответов ИИ-агентов", – заявил зампред правления банка.
Также компания не ограничивается одним подходом, а тестирует все доступные на рынке LLM, используем гибридные методы и развивает собственные модели, адаптированные под русскоязычного пользователя.
"Наши модели мы выкладываем в open-source, они публичны, тем самым делаем вклад в развитие локального сообщества. <…> Наша внутренняя стратегия развития ИИ гибридная. Т-Банк не противопоставляет SLM и LLM. Это дает возможность максимально широко и устойчиво внедрять ИИ", – рассказал Цыганов.