https://ria.ru/20250602/trevoga-2020367384.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.06.2025
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой и Житомирской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T04:54:00+03:00
2025-06-02T04:54:00+03:00
2025-06-02T04:54:00+03:00
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой и Житомирской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, тревога в Днепропетровской и Винницкой областях была объявлена в 4.41 мск, в Кировоградской, Черкасской и Житомирской – в 4.42. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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украина, россия, житомирская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Житомирская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Житомирской и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу