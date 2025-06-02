https://ria.ru/20250602/transmashholding-2020559001.html
ТМХ готовит проекты по системе виртуальной сцепки локомотивов
ТМХ готовит проекты по системе виртуальной сцепки локомотивов - РИА Новости, 02.06.2025
ТМХ готовит проекты по системе виртуальной сцепки локомотивов
Российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) прорабатывает проекты по оборудованию системой виртуальной сцепки пассажирских локомотивов, ожидает её применения на других... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T21:38:00+03:00
2025-06-02T21:38:00+03:00
2025-06-02T21:45:00+03:00
экономика
технологии
трансмашхолдинг
ржд
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152547/74/1525477487_0:300:3072:2028_1920x0_80_0_0_0303cc0afd51d53aa6192c3ca203b407.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) прорабатывает проекты по оборудованию системой виртуальной сцепки пассажирских локомотивов, ожидает её применения на других направлениях, помимо Восточного полигона, сообщил управляющий директор по развитию интеллектуальных систем управления "Трансмашхолдинга", гендиректор "ТМХ Интеллектуальные Системы" Андрей Романчиков. Он напомнил, что ТМХ совместно со своим основным заказчиком - РЖД и с участием ведущего отраслевого научно-технологического института АО "НИИАС" - разработал систему виртуальной сцепки. Эта технология, по его словам, была внедрена за три года на локомотивах на Восточном полигоне. Она позволила увеличить пропускную способность на 10-15%: в абсолютных значениях - 10 миллионов тонн дополнительного груза в 2024 году. "Эти проекты прорабатываются. В этом году у нас впервые будут оборудованы тепловозы этой системой. Там, где нет электрификации, прежде всего на БАМе. Мы прорабатываем аналогичные проекты и для пассажирского движения", - ответил Романчиков в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) на вопрос, планируется ли внедрять систему виртуальной сцепки на других направлениях, в том числе в районе Азово-Черноморского бассейна. Система виртуальной сцепки позволяет сблизить поезда за счет того, что локомотивы, ведущие составы друг за другом, взаимодействуют по радиоканалу и определяют свои алгоритмы ведения поезда (определяется положением на пути, длиной и весом составов, текущим и перспективным режимом работы впереди идущего локомотива). "Они (составы - ред.) могут сблизиться, и, таким образом, мы можем кардинально повысить пропускную способность в целом Восточного полигона", - разъяснил суть работы системы Романчиков.
https://ria.ru/20250602/rostekh-2020557548.html
https://ria.ru/20250602/rostelekom-2020555206.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152547/74/1525477487_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_36fee8fccfbd261e2fd5a477d0178e73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, трансмашхолдинг, ржд, россия
Экономика, Технологии, Трансмашхолдинг, РЖД, Россия
ТМХ готовит проекты по системе виртуальной сцепки локомотивов
ТМХ готовит проекты по оборудованию виртуальной сцепкой пассажирских локомотивов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) прорабатывает проекты по оборудованию системой виртуальной сцепки пассажирских локомотивов, ожидает её применения на других направлениях, помимо Восточного полигона, сообщил управляющий директор по развитию интеллектуальных систем управления "Трансмашхолдинга", гендиректор "ТМХ Интеллектуальные Системы" Андрей Романчиков.
Он напомнил, что ТМХ совместно со своим основным заказчиком - РЖД
и с участием ведущего отраслевого научно-технологического института АО "НИИАС" - разработал систему виртуальной сцепки. Эта технология, по его словам, была внедрена за три года на локомотивах на Восточном полигоне. Она позволила увеличить пропускную способность на 10-15%: в абсолютных значениях - 10 миллионов тонн дополнительного груза в 2024 году.
"Эти проекты прорабатываются. В этом году у нас впервые будут оборудованы тепловозы этой системой. Там, где нет электрификации, прежде всего на БАМе. Мы прорабатываем аналогичные проекты и для пассажирского движения", - ответил Романчиков в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) на вопрос, планируется ли внедрять систему виртуальной сцепки на других направлениях, в том числе в районе Азово-Черноморского бассейна.
Система виртуальной сцепки позволяет сблизить поезда за счет того, что локомотивы, ведущие составы друг за другом, взаимодействуют по радиоканалу и определяют свои алгоритмы ведения поезда (определяется положением на пути, длиной и весом составов, текущим и перспективным режимом работы впереди идущего локомотива).
"Они (составы - ред.) могут сблизиться, и, таким образом, мы можем кардинально повысить пропускную способность в целом Восточного полигона", - разъяснил суть работы системы Романчиков.