https://ria.ru/20250602/terakt-2020449795.html

В ЕС не стали комментировать украинский теракт на аэродромах в России

В ЕС не стали комментировать украинский теракт на аэродромах в России - РИА Новости, 02.06.2025

В ЕС не стали комментировать украинский теракт на аэродромах в России

Европейская комиссия не стала комментировать совершенный киевским режимом теракт в отношении российских военных аэродромов, указав, что это "не входит в ее... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T14:12:00+03:00

2025-06-02T14:12:00+03:00

2025-06-02T14:12:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Европейская комиссия не стала комментировать совершенный киевским режимом теракт в отношении российских военных аэродромов, указав, что это "не входит в ее компетенцию". "В нашу задачу не входит комментировать военную стратегию. Мы можем только сказать, что Украина защищает себя в соответствии с Уставом ООН", - заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анвар аль-Ануни. Ранее в воскресенье Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.

https://ria.ru/20250602/economist-2020403052.html

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в мире, украина, амурская область, брюссель, оон, еврокомиссия, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, евросоюз