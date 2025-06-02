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В ЕС не стали комментировать украинский теракт на аэродромах в России - РИА Новости, 02.06.2025
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14:12 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/terakt-2020449795.html
В ЕС не стали комментировать украинский теракт на аэродромах в России
В ЕС не стали комментировать украинский теракт на аэродромах в России - РИА Новости, 02.06.2025
В ЕС не стали комментировать украинский теракт на аэродромах в России
Европейская комиссия не стала комментировать совершенный киевским режимом теракт в отношении российских военных аэродромов, указав, что это "не входит в ее... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T14:12:00+03:00
2025-06-02T14:12:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Европейская комиссия не стала комментировать совершенный киевским режимом теракт в отношении российских военных аэродромов, указав, что это "не входит в ее компетенцию". "В нашу задачу не входит комментировать военную стратегию. Мы можем только сказать, что Украина защищает себя в соответствии с Уставом ООН", - заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анвар аль-Ануни. Ранее в воскресенье Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
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в мире, украина, амурская область, брюссель, оон, еврокомиссия, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, евросоюз
В мире, Украина, Амурская область, Брюссель, ООН, Еврокомиссия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Евросоюз
В ЕС не стали комментировать украинский теракт на аэродромах в России

ЕК не стала комментировать теракт Украины в отношении военных аэродромов РФ

© Фото : #кобзевнасвязи/TelegramФура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области
Фура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Фото : #кобзевнасвязи/Telegram
Фура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области
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БРЮССЕЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Европейская комиссия не стала комментировать совершенный киевским режимом теракт в отношении российских военных аэродромов, указав, что это "не входит в ее компетенцию".
"В нашу задачу не входит комментировать военную стратегию. Мы можем только сказать, что Украина защищает себя в соответствии с Уставом ООН", - заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анвар аль-Ануни.
Ранее в воскресенье Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
Атака дронов ВСУ в Усольском районе Иркутской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
СМИ рассказали о страхе Киева после атаки на российские аэродромы
Вчера, 10:53
 
В миреУкраинаАмурская областьБрюссельООНЕврокомиссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияЕвросоюз
 
 
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