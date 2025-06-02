https://ria.ru/20250602/tatarstan-2020551388.html

Новая платформа "Лето в Татарстане" запущена в республике

Новая платформа "Лето в Татарстане" запущена в республике - РИА Новости, 02.06.2025

Новая платформа "Лето в Татарстане" запущена в республике

Новая программа "Лето в Татарстане", инициированная главой республики Рустамом Миннихановым, объединит все мероприятия под открытым небом, которые пройдут в... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T20:27:00+03:00

2025-06-02T20:27:00+03:00

2025-06-02T20:27:00+03:00

республика татарстан

рустам минниханов

общество

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 2 июн - РИА Новости. Новая программа "Лето в Татарстане", инициированная главой республики Рустамом Миннихановым, объединит все мероприятия под открытым небом, которые пройдут в городах и районах Татарстана с июня по сентябрь, сообщила вице-премьер республики Лейла Фазлеева. "Наша цель - подарить жителям республики доброе, насыщенное лето, которое будет объединять, создавать традиции добрососедства, повышать туристическую привлекательность", - сказала Фазлеева журналистам. По информации вице-премьера, новый проект стартовал 1 июня. Это единая масштабная афиша, охватывающая мероприятия во всех городах и районах Татарстана, которые будут проводиться в общественных пространствах по 30 сентября. На одном ресурсе - сайте "Лето в Татарстане" (leto2025.tatar) собраны наиболее интересные события - спортивные турниры, концерты, народные гуляния, лекции, семейные праздники. По словам Фазлеевой, до сих пор в республике не было такой единой афиши, которая бы позволяла объединить все проводимые мероприятия. "Лето в Татарстане" вобрало в себя такие проекты, как, например, "Спортивный Татарстан", "Кинопоказы в парках Татарстана", а также новый проект "Курше фест", где каждый житель может рассказать об идее проведения мероприятий по развитию добрососедства для реализации ее в своем дворе, лучшие идеи получат финансирование - до 500 тысяч рублей. Глава Татарстана, объявляя о старте новой программы, отмечал, что в рамках нее в парках и скверах республики будут проходить мастер-классы для детей, спортивные игры, библиотечные вечера. Организаторы проекта рассчитывают, что ресурс "Лето в Татарстане" станет настоящим подспорьем как для горожан и туристов, так и для организаторов мероприятий. Один смогут здесь узнать о предстоящих событиях и выбрать себе развлечение по вкусу, другие - представить новые мероприятия и привлечь постоянную аудиторию.

республика татарстан (татарстан)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

рустам минниханов, общество, республика татарстан (татарстан)