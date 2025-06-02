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Военкоры пишут историю СВО, заявила мать погибшего Журавлева - РИА Новости, 02.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:47 02.06.2025 (обновлено: 23:53 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/svo-2020572850.html
Военкоры пишут историю СВО, заявила мать погибшего Журавлева
Военкоры пишут историю СВО, заявила мать погибшего Журавлева - РИА Новости, 02.06.2025
Военкоры пишут историю СВО, заявила мать погибшего Журавлева
Военные корреспонденты сейчас пишут историю специальной военной операции, заявила мать погибшего военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T14:47:00+03:00
2025-06-02T23:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростислав журавлев
госдума рф
риа новости
россия
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Военные корреспонденты сейчас пишут историю специальной военной операции, заявила мать погибшего военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева Людмила Журавлёва в ходе открытия выставки фоторабот военкоров РИА Новости "Дорогами СВО" в Госдуме. В Госдуме состоялось открытие выставки фоторабот военкоров РИА Новости "Дорогами СВО". Выставка посвящена памяти военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлёва, погибшего 22 июля 2023 года при выполнении редакционного задания в зоне специальной военной операции. Экспозиция будет представлена с 2 по 8 июня. "Ребята, военные корреспонденты, сейчас пишут историю специальной военной операции, она, безусловно, будет написана до конца... Эта выставка не только памяти погибшего военкора Журавлёва, но и памяти всех бойцов, которые сложили свои головы за Родину ", - сказала она. Мать Журавлёва поблагодарила руководство Госдумы и КПРФ за организацию выставки. Она отметила, что выставка посвящена всем военным корреспондентам, которые погибли в ходе СВО и тем, кто находится на фронте.
https://ria.ru/20250517/voenkory-2017562118.html
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ростислав журавлев, госдума рф, риа новости, россия, кпрф
Специальная военная операция на Украине, Ростислав Журавлев, Госдума РФ, РИА Новости, Россия, КПРФ
Военкоры пишут историю СВО, заявила мать погибшего Журавлева

Людмила Журавлева: военкоры сейчас пишут историю спецоперации

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМать военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева Людмила
Мать военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева Людмила - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Мать военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева Людмила. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Военные корреспонденты сейчас пишут историю специальной военной операции, заявила мать погибшего военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева Людмила Журавлёва в ходе открытия выставки фоторабот военкоров РИА Новости "Дорогами СВО" в Госдуме.
В Госдуме состоялось открытие выставки фоторабот военкоров РИА Новости "Дорогами СВО". Выставка посвящена памяти военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлёва, погибшего 22 июля 2023 года при выполнении редакционного задания в зоне специальной военной операции. Экспозиция будет представлена с 2 по 8 июня.
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"Ребята, военные корреспонденты, сейчас пишут историю специальной военной операции, она, безусловно, будет написана до конца... Эта выставка не только памяти погибшего военкора Журавлёва, но и памяти всех бойцов, которые сложили свои головы за Родину ", - сказала она.
Мать Журавлёва поблагодарила руководство Госдумы и КПРФ за организацию выставки.
Она отметила, что выставка посвящена всем военным корреспондентам, которые погибли в ходе СВО и тем, кто находится на фронте.
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Специальная военная операция на УкраинеРостислав ЖуравлевГосдума РФРИА НовостиРоссияКПРФ
 
 
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