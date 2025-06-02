Военкоры пишут историю СВО, заявила мать погибшего Журавлева
Людмила Журавлева: военкоры сейчас пишут историю спецоперации
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМать военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева Людмила
Мать военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева Людмила. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Военные корреспонденты сейчас пишут историю специальной военной операции, заявила мать погибшего военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева Людмила Журавлёва в ходе открытия выставки фоторабот военкоров РИА Новости "Дорогами СВО" в Госдуме.
В Госдуме состоялось открытие выставки фоторабот военкоров РИА Новости "Дорогами СВО". Выставка посвящена памяти военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлёва, погибшего 22 июля 2023 года при выполнении редакционного задания в зоне специальной военной операции. Экспозиция будет представлена с 2 по 8 июня.
"Ребята, военные корреспонденты, сейчас пишут историю специальной военной операции, она, безусловно, будет написана до конца... Эта выставка не только памяти погибшего военкора Журавлёва, но и памяти всех бойцов, которые сложили свои головы за Родину ", - сказала она.
Мать Журавлёва поблагодарила руководство Госдумы и КПРФ за организацию выставки.
Она отметила, что выставка посвящена всем военным корреспондентам, которые погибли в ходе СВО и тем, кто находится на фронте.
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