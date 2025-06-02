https://ria.ru/20250602/starmer-2020500150.html
Во Франции поставили Стармера на место после угрозы в адрес России
Во Франции поставили Стармера на место после угрозы в адрес России - РИА Новости, 02.06.2025
Во Франции поставили Стармера на место после угрозы в адрес России
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер стремится к третьей мировой войне, угрожая России, пишет лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T16:48:00+03:00
2025-06-02T16:48:00+03:00
2025-06-02T16:48:00+03:00
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер стремится к третьей мировой войне, угрожая России, пишет лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Стармер, дорогой друг поехавших на войне Макрона и Мерца, с которыми он недавно путешествовал на поезде в Киев, стремится к третьей мировой войне. Мы должны их немедленно остановить!" — призвал Филиппо.В понедельник Стармер заявил, что его страна, согласно новой оборонной стратегии, переходит в режим "готовности к войне".Правительство Великобритании сегодня опубликует стратегический оборонный обзор на фоне планов по увеличению военных расходов до 2,5 процента ВВП к 2027 году. В документ войдут рекомендации по оборонной политике. Предыдущий обзор опубликовали в 2021-м, затем его пересмотрели после начала украинского конфликта.Рекомендации коснутся вопросов как внешней, так и внутренней безопасности, политики Лондона в вопросе ситуации на Украине, модернизации вооруженных сил и ядерной доктрины.Новая стратегия закрепит объявленный Стармером план увеличить военные расходы до 2,5 процента от ВВП к 2027 году. Правительство также будет стремиться увеличить оборонные расходы до трех процентов от ВВП, но пока не закрепляет эту цель конкретными обещаниями.Как писала The Guardian, Великобритания в планирующемся к публикации обзоре стратегической обороны называет угрозу, якобы исходящую от России, "непосредственной и насущной". При этом, по информации издания, в отчете не будет говориться, что Лондон находится в состоянии войны с Москвой из-за тех вызовов, которые Россия якобы представляет в киберсфере.
https://ria.ru/20250602/voyna-2020463917.html
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в мире, россия, великобритания, лондон, флориан филиппо, кир стармер, патриот
В мире, Россия, Великобритания, Лондон, Флориан Филиппо, Кир Стармер, Патриот
Во Франции поставили Стармера на место после угрозы в адрес России
Филиппо: Стармер стремится к третьей мировой войне, угрожая России