Рейтинг@Mail.ru
Во Франции поставили Стармера на место после угрозы в адрес России - РИА Новости, 02.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/starmer-2020500150.html
Во Франции поставили Стармера на место после угрозы в адрес России
Во Франции поставили Стармера на место после угрозы в адрес России - РИА Новости, 02.06.2025
Во Франции поставили Стармера на место после угрозы в адрес России
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер стремится к третьей мировой войне, угрожая России, пишет лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T16:48:00+03:00
2025-06-02T16:48:00+03:00
в мире
россия
великобритания
лондон
флориан филиппо
кир стармер
патриот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019200899_0:0:2953:1662_1920x0_80_0_0_cd799024936c600706b586f7e7779ff7.jpg
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер стремится к третьей мировой войне, угрожая России, пишет лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Стармер, дорогой друг поехавших на войне Макрона и Мерца, с которыми он недавно путешествовал на поезде в Киев, стремится к третьей мировой войне. Мы должны их немедленно остановить!" — призвал Филиппо.В понедельник Стармер заявил, что его страна, согласно новой оборонной стратегии, переходит в режим "готовности к войне".Правительство Великобритании сегодня опубликует стратегический оборонный обзор на фоне планов по увеличению военных расходов до 2,5 процента ВВП к 2027 году. В документ войдут рекомендации по оборонной политике. Предыдущий обзор опубликовали в 2021-м, затем его пересмотрели после начала украинского конфликта.Рекомендации коснутся вопросов как внешней, так и внутренней безопасности, политики Лондона в вопросе ситуации на Украине, модернизации вооруженных сил и ядерной доктрины.Новая стратегия закрепит объявленный Стармером план увеличить военные расходы до 2,5 процента от ВВП к 2027 году. Правительство также будет стремиться увеличить оборонные расходы до трех процентов от ВВП, но пока не закрепляет эту цель конкретными обещаниями.Как писала The Guardian, Великобритания в планирующемся к публикации обзоре стратегической обороны называет угрозу, якобы исходящую от России, "непосредственной и насущной". При этом, по информации издания, в отчете не будет говориться, что Лондон находится в состоянии войны с Москвой из-за тех вызовов, которые Россия якобы представляет в киберсфере.
https://ria.ru/20250602/voyna-2020463917.html
https://ria.ru/20250602/ataka-2020475483.html
россия
великобритания
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019200899_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_59221ecf2807aee0df9bda35c424a9c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, великобритания, лондон, флориан филиппо, кир стармер, патриот
В мире, Россия, Великобритания, Лондон, Флориан Филиппо, Кир Стармер, Патриот
Во Франции поставили Стармера на место после угрозы в адрес России

Филиппо: Стармер стремится к третьей мировой войне, угрожая России

© Getty Images / WPA Pool/Toby MelvilleПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Getty Images / WPA Pool/Toby Melville
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер стремится к третьей мировой войне, угрожая России, пишет лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.
«
"Стармер, дорогой друг поехавших на войне Макрона и Мерца, с которыми он недавно путешествовал на поезде в Киев, стремится к третьей мировой войне. Мы должны их немедленно остановить!" — призвал Филиппо.
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Пушков рассказал, какая страна готовится к "ледяной войне" с Россией
Вчера, 14:46
В понедельник Стармер заявил, что его страна, согласно новой оборонной стратегии, переходит в режим "готовности к войне".
Правительство Великобритании сегодня опубликует стратегический оборонный обзор на фоне планов по увеличению военных расходов до 2,5 процента ВВП к 2027 году. В документ войдут рекомендации по оборонной политике. Предыдущий обзор опубликовали в 2021-м, затем его пересмотрели после начала украинского конфликта.
Рекомендации коснутся вопросов как внешней, так и внутренней безопасности, политики Лондона в вопросе ситуации на Украине, модернизации вооруженных сил и ядерной доктрины.
Новая стратегия закрепит объявленный Стармером план увеличить военные расходы до 2,5 процента от ВВП к 2027 году. Правительство также будет стремиться увеличить оборонные расходы до трех процентов от ВВП, но пока не закрепляет эту цель конкретными обещаниями.
Как писала The Guardian, Великобритания в планирующемся к публикации обзоре стратегической обороны называет угрозу, якобы исходящую от России, "непосредственной и насущной". При этом, по информации издания, в отчете не будет говориться, что Лондон находится в состоянии войны с Москвой из-за тех вызовов, которые Россия якобы представляет в киберсфере.
Фура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
В США резко высказались об Украине после атаки на российские аэродромы
Вчера, 15:21
 
В миреРоссияВеликобританияЛондонФлориан ФилиппоКир СтармерПатриот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала