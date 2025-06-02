https://ria.ru/20250602/stambul-2020566145.html

Украинская делегация покинула здание своего штаба в Стамбуле

Украинская делегация покинула здание своего штаба в Стамбуле - РИА Новости, 02.06.2025

Украинская делегация покинула здание своего штаба в Стамбуле

Украинская делегация, принимавшая участия во втором раунде переговоров, покинула здание, в котором базировалась в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T20:21:00+03:00

2025-06-02T20:21:00+03:00

2025-06-02T22:58:00+03:00

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Украинская делегация, принимавшая участия во втором раунде переговоров, покинула здание, в котором базировалась в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. Ранее украинская делегация прибыла в здание своего штаба, которое находится в центре Стамбула в районе Шишли, после переговоров с российской делегацией. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000. Он также отметил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Кроме того, Мединский заявил о готовности РФ продолжать переговоры с Украиной. Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования конфликта, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса". Второй раунд прямых переговоров между делегациями РФ и Украины, которые шли на русском языке, завершился в Стамбуле. Встреча длилась больше часа.

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020562136.html

https://ria.ru/20250602/ukraina-2020553621.html

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