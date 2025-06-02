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В ООН оценили переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 02.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:54 02.06.2025 (обновлено: 21:14 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/stambul-2020554088.html
В ООН оценили переговоры России и Украины в Стамбуле
В ООН оценили переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 02.06.2025
В ООН оценили переговоры России и Украины в Стамбуле
ООН приветствует договоренность об обмене заключенными между Россией и Украиной, достигнутую сторонами по итогам переговоров в Стамбуле, сообщил представитель... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T20:54:00+03:00
2025-06-02T21:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
в мире
россия
украина
стамбул
стефан дюжаррик
оон
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ООН, 2 июн – РИА Новости. ООН приветствует договоренность об обмене заключенными между Россией и Украиной, достигнутую сторонами по итогам переговоров в Стамбуле, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик."Мы приветствуем любое соглашение, которое приведет к обмену заключенными или останками заключенных", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.Также он выразил надежду, что прошедшие переговоры приведут "к полному, немедленному и безусловному прекращению огня в качестве первого шага на пути к справедливому, прочному и всеобъемлющему миру в соответствии с Уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями ООН".Как ранее заявлял помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший переговоры между Россией и Украиной в понедельник в Турции, потолок обмена РФ и Украины составит не менее 1000 человек.
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020487432.html
https://ria.ru/20250602/memorandum-2020541085.html
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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире, россия, украина, стамбул, стефан дюжаррик, оон, владимир мединский
Специальная военная операция на Украине, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире, Россия, Украина, Стамбул, Стефан Дюжаррик, ООН, Владимир Мединский
В ООН оценили переговоры России и Украины в Стамбуле

Дюжаррик: ООН одобряет договоренность России и Украины об обмене заключенными

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
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ООН, 2 июн – РИА Новости. ООН приветствует договоренность об обмене заключенными между Россией и Украиной, достигнутую сторонами по итогам переговоров в Стамбуле, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик.
"Мы приветствуем любое соглашение, которое приведет к обмену заключенными или останками заключенных", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
Полное заявление Мединского по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Мединский рассказал о переговорах в Стамбуле
Вчера, 17:29
Также он выразил надежду, что прошедшие переговоры приведут "к полному, немедленному и безусловному прекращению огня в качестве первого шага на пути к справедливому, прочному и всеобъемлющему миру в соответствии с Уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями ООН".
Как ранее заявлял помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший переговоры между Россией и Украиной в понедельник в Турции, потолок обмена РФ и Украины составит не менее 1000 человек.
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Опубликован полный текст российского меморандума по Украине
Вчера, 19:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеВ миреРоссияУкраинаСтамбулСтефан ДюжаррикООНВладимир Мединский
 
 
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