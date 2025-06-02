https://ria.ru/20250602/stambul-2020554088.html

В ООН оценили переговоры России и Украины в Стамбуле

В ООН оценили переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 02.06.2025

В ООН оценили переговоры России и Украины в Стамбуле

ООН приветствует договоренность об обмене заключенными между Россией и Украиной, достигнутую сторонами по итогам переговоров в Стамбуле, сообщил представитель... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T20:54:00+03:00

2025-06-02T20:54:00+03:00

2025-06-02T21:14:00+03:00

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ООН, 2 июн – РИА Новости. ООН приветствует договоренность об обмене заключенными между Россией и Украиной, достигнутую сторонами по итогам переговоров в Стамбуле, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик."Мы приветствуем любое соглашение, которое приведет к обмену заключенными или останками заключенных", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.Также он выразил надежду, что прошедшие переговоры приведут "к полному, немедленному и безусловному прекращению огня в качестве первого шага на пути к справедливому, прочному и всеобъемлющему миру в соответствии с Уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями ООН".Как ранее заявлял помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший переговоры между Россией и Украиной в понедельник в Турции, потолок обмена РФ и Украины составит не менее 1000 человек.

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020487432.html

https://ria.ru/20250602/memorandum-2020541085.html

россия

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