https://ria.ru/20250602/ssha-2020359002.html

Директор ФБР назвал инцидент в Боулдере в США террористической атакой

Директор ФБР назвал инцидент в Боулдере в США террористической атакой - РИА Новости, 02.06.2025

Директор ФБР назвал инцидент в Боулдере в США террористической атакой

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Патель назвал инцидент в американском городе Боулдер целенаправленной террористической атакой, пообещав... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T00:52:00+03:00

2025-06-02T00:52:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Патель назвал инцидент в американском городе Боулдер целенаправленной террористической атакой, пообещав предоставить детали случившегося. Ранее в полиции города объявили эвакуацию ряда районов населенного пункта после сообщений об атаке на людей на улице. По данным телеканала CBS News, в Боулдере неизвестный с "коктейлями Молотова" атаковал людей во время демонстрации в поддержку израильских заложников, остающихся в секторе Газа. "Мы в курсе и полностью расследуем целенаправленную террористическую атаку в Боулдере, Колорадо. Наши агенты и местные правоохранители уже на месте, мы поделимся новостями, когда будет доступно больше информации", - заявил Патель в социальной сети Х.

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в мире, технологии, сша, колорадо, кэш патель, фбр