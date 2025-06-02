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Директор ФБР назвал инцидент в Боулдере в США террористической атакой - РИА Новости, 02.06.2025
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00:52 02.06.2025 (обновлено: 00:57 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/ssha-2020359002.html
Директор ФБР назвал инцидент в Боулдере в США террористической атакой
Директор ФБР назвал инцидент в Боулдере в США террористической атакой - РИА Новости, 02.06.2025
Директор ФБР назвал инцидент в Боулдере в США террористической атакой
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Патель назвал инцидент в американском городе Боулдер целенаправленной террористической атакой, пообещав... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T00:52:00+03:00
2025-06-02T00:57:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Патель назвал инцидент в американском городе Боулдер целенаправленной террористической атакой, пообещав предоставить детали случившегося. Ранее в полиции города объявили эвакуацию ряда районов населенного пункта после сообщений об атаке на людей на улице. По данным телеканала CBS News, в Боулдере неизвестный с "коктейлями Молотова" атаковал людей во время демонстрации в поддержку израильских заложников, остающихся в секторе Газа. "Мы в курсе и полностью расследуем целенаправленную террористическую атаку в Боулдере, Колорадо. Наши агенты и местные правоохранители уже на месте, мы поделимся новостями, когда будет доступно больше информации", - заявил Патель в социальной сети Х.
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в мире, технологии, сша, колорадо, кэш патель, фбр
В мире, Технологии, США, Колорадо, Кэш Патель, ФБР
Директор ФБР назвал инцидент в Боулдере в США террористической атакой

Директор ФБР Патель назвал инцидент в Боулдере в США террористической атакой

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКэш Патель
Кэш Патель - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Кэш Патель. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Патель назвал инцидент в американском городе Боулдер целенаправленной террористической атакой, пообещав предоставить детали случившегося.
Ранее в полиции города объявили эвакуацию ряда районов населенного пункта после сообщений об атаке на людей на улице. По данным телеканала CBS News, в Боулдере неизвестный с "коктейлями Молотова" атаковал людей во время демонстрации в поддержку израильских заложников, остающихся в секторе Газа.
"Мы в курсе и полностью расследуем целенаправленную террористическую атаку в Боулдере, Колорадо. Наши агенты и местные правоохранители уже на месте, мы поделимся новостями, когда будет доступно больше информации", - заявил Патель в социальной сети Х.
Американская полиция на месте преступления - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Власти города Боулдер в США эвакуируют ряд районов после атаки на людей
00:46
 
В миреТехнологииСШАКолорадоКэш ПательФБР
 
 
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