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Россия получила от Украины список детей, пострадавших от конфликта - РИА Новости, 02.06.2025
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17:34 02.06.2025 (обновлено: 17:48 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/spisok-2020512104.html
Россия получила от Украины список детей, пострадавших от конфликта
Россия получила от Украины список детей, пострадавших от конфликта - РИА Новости, 02.06.2025
Россия получила от Украины список детей, пострадавших от конфликта
Россия получила от Украины список из 339 фамилий детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T17:34:00+03:00
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россия
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
в мире
украина
владимир мединский
стамбул
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Россия получила от Украины список из 339 фамилий детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины, которые шли на русском языке, завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа."Мы наконец получили полный список (детей, оказавшихся в сложной ситуации в связи с украинским конфликтом - ред.). Как видите, здесь не полтора миллиона и не 20 тысяч, 339 фамилий. По каждому из этих имен мы будем отрабатывать", - сказал он журналистам по итогам переговоров.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Полное заявление Мединского по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле
Полное заявление Мединского по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле
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россия, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире, украина, владимир мединский, стамбул
Россия, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире, Украина, Владимир Мединский, Стамбул
Россия получила от Украины список детей, пострадавших от конфликта

Мединский: РФ получила от Украины список из 339 детей, пострадавших от конфликта

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Россия получила от Украины список из 339 фамилий детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.
Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины, которые шли на русском языке, завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа.
"Мы наконец получили полный список (детей, оказавшихся в сложной ситуации в связи с украинским конфликтом - ред.). Как видите, здесь не полтора миллиона и не 20 тысяч, 339 фамилий. По каждому из этих имен мы будем отрабатывать", - сказал он журналистам по итогам переговоров.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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РоссияВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеВ миреУкраинаВладимир МединскийСтамбул
 
 
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