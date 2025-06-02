https://ria.ru/20250602/spisok-2020512104.html

Россия получила от Украины список детей, пострадавших от конфликта

Россия получила от Украины список детей, пострадавших от конфликта - РИА Новости, 02.06.2025

Россия получила от Украины список детей, пострадавших от конфликта

Россия получила от Украины список из 339 фамилий детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T17:34:00+03:00

2025-06-02T17:34:00+03:00

2025-06-02T17:48:00+03:00

россия

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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владимир мединский

стамбул

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Россия получила от Украины список из 339 фамилий детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины, которые шли на русском языке, завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа."Мы наконец получили полный список (детей, оказавшихся в сложной ситуации в связи с украинским конфликтом - ред.). Как видите, здесь не полтора миллиона и не 20 тысяч, 339 фамилий. По каждому из этих имен мы будем отрабатывать", - сказал он журналистам по итогам переговоров.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020489069.html

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украина

стамбул

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Полное заявление Мединского по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле Полное заявление Мединского по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле 2025-06-02T17:34 true PT9M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире, украина, владимир мединский, стамбул