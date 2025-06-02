https://ria.ru/20250602/spetsoperatsiya-2020547615.html

Спецоперация, 2 июня: ВС России нанесли поражение ВСУ на переднем крае

Спецоперация, 2 июня: ВС России нанесли поражение ВСУ на переднем крае - РИА Новости, 02.06.2025

Спецоперация, 2 июня: ВС России нанесли поражение ВСУ на переднем крае

Российские группировки войск, участвующие в спецоперации, нанесли поражение формированиям ВСУ, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили положение по... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T20:10:00+03:00

2025-06-02T20:10:00+03:00

2025-06-02T20:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

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хакан фидан

ибрагим калын

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Российские группировки войск, участвующие в спецоперации, нанесли поражение формированиям ВСУ, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили положение по переднему краю, продолжили продвижение в глубину обороны противника, украинские войска при этом потеряли до 1430 военнослужащих, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в понедельник. Кроме того, ВСУ лишились четырёх танков, 16 боевых бронированных машин и 17 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 11 складов боеприпасов и пять станций радиоэлектронной борьбы и разведки. Российские оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение цехам по производству ударных беспилотников, местам их запуска и хранения, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников. Средства российской ПВО сбили две крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, четыре управляемые авиабомбы JDAM производства США, а также 316 беспилотников самолетного типа, в том числе 205 вне зоны СВО. Второй раунд В Стамбуле в понедельник состоялся второй раунд российско-украинских переговоров. Первый прошёл здесь же 16 мая спустя три года после их прекращения. На переговорах присутствовали представители минобороны Турции, глава турецкой разведки Ибрагим Калын и глава МИД Турции Хакан Фидан. Как заявили РИА Новости в администрации президента Турции перед переговорами, турецкие власти рассчитывают, что переговоры России и Украины в Стамбуле в итоге приведут к встрече президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского. Тем не менее, в администрации признали, что о такой встрече еще рано говорить. Переговоры начались в 14.50 мск. В начале, как и в прошлый раз, выступил глава турецкого МИД Хакан Фидан. Он подчеркнул, что "глаза всего мира" следят за этими переговорами и заявил, что делегации обсудят перспективы прекращения огня, а также свои позиции. Кроме того, Фидан заявил, что встреча делегаций РФ и Украины в Стамбуле нацелена на обсуждение подготовки к возможной встрече на уровне лидеров, а также выразил надежду на результативность переговоров. Второй раунд переговоров продлился больше часа. После переговоров глава российской делегации Владимир Мединский заявил журналистам, что они шли на русском языке. Россия, по его словам, передала Украине свой подробный и проработанный меморандум из двух частей о том, как достичь прекращения огня. Кроме того, РФ в одностороннем порядке передаст Киеву 6 тысяч тел украинских военных на следующей неделе, рассказал Мединский. Также он анонсировал новый, самый масштабный, обмен пленными. Больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех". Также планируется обмен молодыми военнослужащими до 25 лет. Помимо этого, появится комиссия, чтобы без политических решений в рабочем порядке обмениваться тяжелоранеными бойцами, рассказал глава российской делегации. Россия и Украина в Стамбуле договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы командиры могли забрать тела своих солдат, добавил Мединский. Украинские военнослужащие, по его словам, пообещали проработать этот вопрос. Он отметил, что в ходе конфликта нет ни одного ребёнка, похищенного российскими военными, есть только спасённые, а Киев устраивает из этой темы "шоу для сердобольных европейцев". В переданном Украиной списке, по словам Мединского, 339 детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта, а не тысячи, как пытается заявлять Киев. РФ возвращает Украине детей, если находятся их родители или законные представители, подчеркнул он. Поощрение Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что власти региона рассматривают возможность наградить граждан, которые накануне пытались препятствовать работе беспилотников, вылетавших из фуры во время атаки в поселке Средний Усольского района. О своём желании наградить неравнодушных граждан также заявили в ЛДПР. Не делились, но он знал Журналист телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники в американской администрации заявила, что США не делились с Украиной разведывательными данными для проведения недавней террористической атаки на российские аэродромы. Телеканал СNN, в свою очередь, сообщил, что министр обороны США Пит Хегсет получал регулярное информирование о ходе диверсионной операции Украины на территории РФ, однако не контактировал с представителями Киева на данный счет.

https://ria.ru/20250602/memorandum-2020544765.html

https://ria.ru/20250602/rossija-2020546369.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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