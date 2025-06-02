https://ria.ru/20250602/spetsoperatsiya-2020177274.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.06.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.06.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.06.2025

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T18:20:00+03:00

2025-06-02T18:20:00+03:00

2025-06-02T18:20:00+03:00

инфографика

спецоперация

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_f591fa6a721f81119443242e557444a7.png

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон. Интерактивная карта СВО >>Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 2 июня 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения поразили 152 района скопления живой силы и техники противника, цеха по производству ударных беспилотных летательных аппаратов, места их запуска и хранения, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников. Средства ПВО сбили 316 дронов, две крылатые ракеты воздушного базирования "Storm Shadow", четыре управляемые авиационные бомбы JDAM.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 663 самолета, 283 вертолета, 61 008 беспилотников, 609 зенитных ракетных комплексов, 23 705 танков и других бронемашин, 1 565 реактивные системы залпового огня, 25 577 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 36 350 единиц автомобильной техники.

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

спецоперация, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, инфографика